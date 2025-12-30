Toni Kroos es uno de los elegidos que puede decir con orgullo que es Campeón del Mundo. El alemán se coronó con su país en el Mundial 2014 al derrotar por 1-0 a Argentina con gol de Mario Götze. Por otro lado, la leyenda del Real Madrid ya está retirado hace más de una temporada.

Toni Kroos siempre se ha mostrado como un sabio a la hora de jugar y de hablar de futbol. El alemán platicó con Romario, el ídolo brasileño, quien en su canal de Youtube comparte distintas entrevistas con distintos protagonistas. Allí, la leyenda del Real Madrid dio a sus cuatro favoritos para ganar el Mundial 2026.

Los favoritos de Toni Kroos para el Mundial 2026

“España, Portugal, Francia y voy a dar una sorpresa: Marruecos“, dijo Toni Kroos ante el pedido de Romario de que le nombre a cuatro selecciones que ve con posibilidades de coronarse el año próximo. Lo curioso es que el alemán no mencionó ni a la Argentina de Lionel Messi, ni a Brasil, ni a Inglaterra y tampoco a su propio país.

“Perdón, no dije Brasil, pero si gana Brasil me vale también”, expresó entre risas Toni Kroos. Por otro lado, el campeón del mundo en 2014 fue muy crítico con el nuevo formato del Mundial 2026 sobre todo por la cantidad de equipos que disputarán la competición.

Toni Kroos fue campeón del mundo en 2014 (Getty Images)

Toni Kroos criticó el nuevo formato del Mundial 2026

“Está bien que puedan participar muchas naciones, pero estoy en contra de que jueguen ahora más equipos. Hay que cuidar a los jugadores y a la calidad del torneo. Con tantos equipos vamos a ver muchos partidos con resultados muy claros y goleadas. Esto no son partidos que la afición quiere ver. Hay una eliminatoria más”, comenzó diciendo el alemán.

“A mí lo que me importa es que haya partidos buenos y de calidad. No disfruto un 5-0 o un 6-0. Yo sé que los jugadores llegan al Mundial cansados y encima meten más partidos en el Mundial. El nivel está bajando“, sentenció Toni Kroos ante su crítica por el nuevo formato.

El Mundial contará con 48 participantes por primera vez en su historia e iniciará el próximo 11 de junio, día en el que México se enfrentará con Sudáfrica en el partido inaugural. Según Toni Kroos, los favoritos son España, Portugal, Francia y Marruecos.

