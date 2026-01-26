James Rodríguez atraviesa un momento clave de su carrera luego de su paso por el futbol mexicano, una etapa en la que no logró cumplir con las expectativas deportivas que tenía en mente. Con el pase en su poder, el mediocampista colombiano todavía no resolvió dónde continuará jugando y se toma el tiempo necesario para analizar cada posibilidad que aparece en el mercado.

De acuerdo con la información del periodista César Augusto Londoño, el ex jugador del Real Madrid decidió rechazar una oferta importante proveniente de Ecuador, la cual incluía un contrato cercano a los 3 millones de dólares. La propuesta económica era fuerte, pero no cumplía con los criterios deportivos y personales que hoy prioriza el futbolista.

Actualmente, James se encuentra en Medellín, trabajando de manera individual junto a su preparador físico mientras evalúa alternativas. La idea es mantenerse en forma y elegir un proyecto que le permita llegar en plenitud al Mundial 2026. Entre los destinos que aparecen sobre la mesa, no se descarta la MLS, una liga que podría adaptarse a sus planes a corto y mediano plazo.

Según la misma fuente, el colombiano tiene claras tres condiciones fundamentales antes de firmar con un nuevo club: quiere un equipo que le garantice competitividad, un manejo adecuado de las cargas físicas y un estilo de vida acorde a esta etapa de su carrera. Estos puntos son innegociables para James, que prioriza lo deportivo por encima de lo económico.

Millonarios sueña con su fichaje

En este contexto, Millonarios emerge como uno de los clubes que más fuerte está apostando por su regreso. Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, aseguró que la institución ya dio pasos concretos y le acercó a James una propuesta que encaja con todo lo que está buscando: “Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario. La cifra que pidió también Millonarios ya la redondeó, entonces James decide, ya es decisión de él”, afirmó.

Además, el periodista explicó que desde el club colombiano intentan seducirlo con un proyecto deportivo serio y pensado para el tramo final de su carrera: “Le están seduciendo con una idea buena. James va a tener su último Mundial, en donde va a brillar muchísimo. Será un gran mundial y qué mejor que estar a la altura de México, que es la altura de Bogotá”. Ahora, la decisión final está en manos del propio James Rodríguez.

