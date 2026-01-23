Faltan menos de 150 días para el puntapié inicial del Mundial 2026, y los futbolistas elegibles para el torneo buscarán llegar de la mejor manera posible. Nadie quiere quedarse afuera de la gran cita, que será inédita por el récord de partidos por jugarse, por el récord de selecciones participantes y por el formato. La cuenta regresiva está en marcha y descontando.

En este contexto, en Colombia, una de las selecciones con mayor potencial de cara a la Copa del Mundo, hay un caso particular que mantiene en vilo a los fanáticos. Es que llegando a febrero, James Rodríguez sigue sin fichar en un equipo. El capitán de la escuadra tricolor se encuentra libre pero aún no llegó a un acuerdo con ningún club para seguir su carrera.

Más de dos meses pasaron desde que el propio “10” anunció que no continuaría en el Club León de México. En aquella época, se especulaba con la posibilidad de que cambiara de equipo dentro del país. Sin embargo, ninguno igualó sus pretensiones. Así, pasó el tiempo y al día de hoy sigue sin competir ni jugar, cuando falta tan poco para el certamen de mitad de año.

Esta situación no solo hace impacientar a la afición, sino al propio cuerpo técnico de la Selección Colombiana, que lo considera su capitán, su bandera y líder futbolístico. Todos esperan una pronta resolución, mientras el jugador y su agente esperan ‘la mejor opción’. El propio James Rodríguez sabe la importancia de su decisión con el Mundial a la vuelta de la esquina y que no puede fallar en la elección del club.

James Rodríguez guarda la expectativa [Foto: Getty Images]

Revelan las intenciones y el posible destino de James Rodríguez:

En un debate en la señal internacional de ESPN Colombia, Julián Capera, reconocido periodista de aquel país, dio detalles del futuro del enganche. “No quiere jugar en un club de Colombia, hoy lo más cercano es la MLS“, sentenció el reportero, con fuentes cercanas al futbolista. Desde el entorno de James, señalan que Estados Unidos es en este momento lo más concreto.

Cabe recordar que, a diferencia del resto de las ligas del continente, que ya comenzaron, la Major League Soccer inicia a fines de febrero, por lo que aún estaría a tiempo. En los países de Latinoamérica, si escogiera un equipo de esos torneos, llegaría en plena competencia y sería una adaptación más complicada. El reloj corre y las horas pasan, y todo Colombia no saca sus ojos de su guía.

