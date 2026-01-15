Es tendencia:
¿Por qué no juega João Cancelo en Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey?

El nuevo fichaje del equipo culé no estará en el partido por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Por Ramiro Canessa

João Cancelo no juega ante Racing de Santander.
© Getty ImagesJoão Cancelo no juega ante Racing de Santander.

Barcelona va por otro paso firme en la temporada. Tras quedarse con la Supercopa de España 2026 el domingo pasado venciendo al Real Madrid en la final, los culés afrontan ahora otro partido clave en un calendario exigente y sin demasiado margen para relajarse.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick se enfrentan a Racing de Santander por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en búsqueda de clasificar a la próxima instancia del certamen y seguir con vida en uno de los objetivos marcados para la temporada.

Hansi Flick ya confirmó el equipo que saldrá al campo de juego en busca de la victoria, con algunas sorpresas en la alineación inicial. El entrenador alemán decidió rotar en algunos sectores del campo, apostando por una mezcla de juventud y experiencia para este compromiso.

Una de las ausencias que más llamó la atención es la de João Cancelo. El nuevo fichaje del Barcelona no será titular en este encuentro y comenzará el partido desde el banco de suplentes, algo que ya estaba contemplado por el cuerpo técnico.

Entendiendo que se sumó hace poco al plantel y que todavía necesita adaptación, Flick optó por no arriesgarlo desde el arranque. De todos modos, no se descarta que el portugués tenga la posibilidad de ingresar en la segunda mitad para sumar sus primeros minutos oficiales.

Los titulares de Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Alejandro Balde
  • Marc Casadó
  • Marc Bernal
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Marcus Rashford
  • Ferran Torres
Sigue GRATIS y EN VIVO Racing de Santander vs. Barcelona: transmisión minuto a minuto de la Copa del Rey

ramiro canessa
Ramiro Canessa
