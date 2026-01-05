Hansi Flick lo dijo públicamente y Deco lo sabe. El Barcelona está necesitado de sumar un refuerzo en la defensa y por eso busca fichar a un futbolista en el mercado invernal. En este sentido, Joao Cancelo es el jugador que podría regresar al conjunto culé.

De acuerdo a lo revelado por Fabrizio Romano, el Barcelona realizó una oferta este lunes a Al-Hilal por Joao Cancelo. Según lo informado, la propuesta del club español es por un préstamo y para cubrir una parte del salario del futbolista portugués. Las negociaciones están en marcha y aún no se confirmó la operación.

Cabe destacar que el contrato de Joao Cancelo en Al-Hilal finaliza en junio de este año y el portugués no es considerado por Simone Inzaghi, el técnico del equipo saudí. Si bien la prioridad del Barcelona era la de fichar un central, la llegada del luso es una oportunidad de mercado y Jules Koundé podría volver a su posición original para darle cabida al lateral en el equipo.

El deseo de Joao Cancelo

Fernando Polo, uno de los periodistas más reconocidos de Mundo Deportivo, diario de Barcelona, reveló que desde el entorno de Joao Cancelo creen que es muy factible que se dé la operación con el conjunto culé y que su máximo deseo es regresar a Cataluña.

Joao Cancelo ya jugó en Barcelona una temporada (Getty Images)

“Joao Cancelo se ha ofrecido al Barça dejando claro que perdonaría mucho dinero para volver a vestir de azulgrana“, sumó el periodista en relación a la posible llegada del portugués. Asimismo, Jorge Mendes es el representante del luso, quien mantiene un buen vínculo con Joan Laporta y Deco.

Joao Cancelo jugó la temporada 2023-2024 con el Barcelona, cuando llegó a préstamo desde Manchester City. El lateral luso disputó 42 partidos en total, en los que convirtió 4 goles y dio 5 asistencias. El portugués quiso seguir en el club culé, pero el equipo de la Premier League no quiso volver a préstamo y lo terminó vendiendo a Al-Hilal.

Inter tiene un acuerdo con Al-Hilal

El club que observa de reojo la situación entre Barcelona y Joao Cancelo es el Inter de Milán. Según Fabrizio Romano, la institución italiana tiene un acuerdo con Al-Hilal por el jugador desde la semana pasada, pero el deseo del portugués es volver a jugar en el Camp Nou.

