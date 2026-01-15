Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Racing de Santander vs. Barcelona: transmisión minuto a minuto de la Copa del Rey

Seguí la transmisión minuto a minuto del Racing de Santander vs. Barcelona por los octavos de final de la Copa del Rey 2026, con todas las jugadas en directo, estadísticas y actualizaciones en tiempo real.

El equipo local confirmó sus titulares

Hansi Flick confirmó el 11 titular del Barcelona

Así llegó Barcelona al estadio

Vestidor listo en Barcelona

TODO LISTO PARA EL PARTIDO POR COPA DEL REY

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre Racing de Santander y Barcelona por la Copa del Rey.

Por Ramiro Canessa

Racing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey.
© Getty ImagesRacing de Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey.

Barcelona llega a este compromiso con el envión anímico de haber conseguido un título histórico tras vencer por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, un resultado que además derivó en el despido del entrenador del conjunto merengue. Con ese golpe de autoridad, el equipo culé busca mantener el buen momento y seguir dando pasos firmes en una temporada que promete ser exigente en todos los frentes.

Ahora, el desafío pasa por la Copa del Rey. Desde las 14:00 horas de la CDMX, Barcelona visita a Racing de Santander por los dieciseisavos de final con el objetivo de avanzar de ronda. A este contexto se suma un dato que le aporta un plus: en la jornada de ayer, el Real Madrid quedó sorpresivamente eliminado ante Albacete, lo que refuerza la ilusión azulgrana de seguir creciendo y aprovechar el momento.

