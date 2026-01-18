¿Por qué no juega Joao Cancelo en Real Sociedad vs. Barcelona por LaLiga?

Barcelona tiene una prueba importante en su visita a Real Sociedad por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26. Real Madrid ya ganó su partido contra Levante y se puso a un solo punto del Barça en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.

El conjunto comandado por Hansi Flick no se puede relajar si quiere mantener a raya al Madrid y para ello deberá sumar esta tarde en Anoeta. Por eso, el DT alemán alineó lo mejor que tenía a su disposición, pero llama la atención la ausencia de Joao Cancelo.

¿Por qué no juega Joao Cancelo en Real Sociedad vs. Barcelona?

La ausencia de Joao Cancelo en la alineación de Barcelona para enfrentar a Real Sociedad responde a una decisión de Hansi Flick. El lateral portugués fichó por el Barça el pasado 13 de enero para tener su segunda etapa en la Ciudad Condal, pero el entrenador todavía no lo ve como titular con tan pocos entrenamientos.

Es por eso que el exjugador de Al-Hilal, Inter y Manchester City -entre otros- esperará por su turno en el banco de suplentes. Ya estuvo entre las alternativas en la victoria culé contra Racing de Santander, pero no ingresó y sigue sin hacer su redebut.

En su anterior etapa con el equipo blaugrana Cancelo disputó 42 partidos oficiales, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias. Sin embargo, no pudo conquistar ningún título.

