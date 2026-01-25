¿Por qué no juega Santiago Giménez en Roma vs. Milan por la Serie A de Italia 2025-26?

Roma y Milan cierran este domingo 25 de enero la Jornada 22 de la Serie A en lo que será un partidazo entre dos de los equipos más históricos de Italia. El escenario es el Estadio Olímpico de Roma y el juego comienza a partir de las 13:45hs (CDMX).

Además de que se espera que sea un gran partido por la grandeza de ambos clubes, el encuentro toma relevancia por la clasificación. Los dos equipos quieren seguir peleando con el Inter y Napoli por el título. Por otro lado, Santiago Giménez no dirá presente en el juego.

La situación actual de Santiago Giménez

El delantero de la Selección Mexicana continúa con su rehabilitación tras la operación en el tobillo derecho. Santiago Giménez no suma minutos con el Milan desde el 28 de octubre pasado, día en el que el ‘Bebote’ se enfrentó con Atalanta por la Serie A.

Santiago Giménez está atravesando un momento difícil y aún no se sabe una fecha exacta en la que volverá. De hecho, Massimiliano Allegri, el entrenador del Milan, comentó este sábado que todavía falta bastante tiempo para que el mexicano regrese.

“En cuanto a (Santiago) Giménez, está progresando bien. Sin duda será un gran recurso para el final de la temporada ya que aún le queda mucho para volver”, expresó el técnico italiano en conferencia de prensa.

En síntesis

Santiago Giménez es baja por rehabilitación tras operación en el tobillo derecho.

No juega con el Milan desde el 28 de octubre ante Atalanta.

El técnico Massimiliano Allegri confirmó que falta bastante tiempo para su regreso.