Milan y Roma se enfrentan este domingo 2 de noviembre en San Siro en el partido más atractivo del fin de semana en la Serie A. Ambos equipos luchan por los primeros puestos de la tabla y buscan hacerse con la victoria en el juego que comienza a las 13:45hs (CDMX).

El club rossonero viene de dos empates consecutivos en la Serie A, ante Pisa y Atalanta, y eso lo llevó a perder el primer puesto de la tabla. De esta manera, el Milan buscará volver a ganar en el campeonato pero tendrá que intentarlo sin Santiago Giménez.

Los detalles de la ausencia de Santiago Giménez

El delantero de la Selección Mexicana no está presente en el partido frente a Roma por lesión. Santiago Giménez tuvo que ser sustituido el martes pasado en la segunda mitad del juego ante Atalanta luego de sufrir un golpe en el tobillo derecho de un rival.

Después de lo sucedido, el ‘Bebote’ no pudo entrenarse con normalidad en los días siguientes y Santiago Giménez no logró recuperarse a tiempo para el partido de este domingo. El mexicano viene siendo muy criticado en Italia y este juego era una buena oportunidad para intentar acallar los cuestionamientos.

El futbolista del Tri solo convirtió un gol en la temporada y fue en la Coppa Italia. Santiago Giménez todavía no pudo celebrar en la Serie A y por eso ha sido criticado. Más allá de su ausencia, la lesión en el tobillo no es grave y el delantero debería estar disponible para el próximo partido del Milan, que será el sábado 8 de noviembre frente a Parma.