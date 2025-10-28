Las cosas continúan sin salirle como espera a Santiago Giménez. A lo que le viene costando reencontrarse con el gol en el futbol italiano, sumado a la ineficacia ofensiva colectiva de todo su equipo, se le sumó otro inconveniente que no estaba en los planes: se lesionó en el partido del Milan de este martes por la tarde, en la novena jornada del campeonato.

Cuando corrían los 13 minutos de la segunda mitad del encuentro ante Atalanta, el atacante mexicano recibió una violenta infracción y, minutos después, la misma lo obligó a pedir el cambio y salir sustituido, cuando todavía le quedaba resto físico como para seguir jugando si no hubiese sufrido terrible patada. Allegri tuvo que acelerar a Loftus-Cheek para reemplazar al ‘Bebote’.

En una transición del Milan en tres cuartos, Santi Giménez conducía el balón acercándose con peligro al área del Atalanta, hasta que Marco Brescianini le propinó una entrada durísima que lo dejó tirado en el suelo. En el momento, el juez del encuentro no cobró falta, y de contraataque el rival terminó encontrándose con un tiro de esquina a favor que no merecía.

Pese a que luego de haber sido atendido por los médicos intentó continuar en el campo, Santiago Giménez hizo señas al banquillo ya que por el dolor no podía seguir en el terreno de juego. De este modo, encendió las alarmas en el ‘Rossonero’, que viene sufriendo mucho en ese sector, entre lesiones y bajos rendimientos de sus principales armas ofensivas en la Serie A.

¿Qué lesión tiene Santiago Giménez tras salir de cambio en Atalanta vs. Milan?

El delantero con pasado en Cruz Azul y Feyenoord será sometido a estudios en las próximas horas, para descartar que la dolencia que lo aqueja se trate de una lesión de gravedad. Todavía es muy prematuro arrojar un diagnóstico del percance físico que le tocó padecer al mexicano, pero en principio no sería algo que lo aleje de las canchas por un largo tiempo.

En la Selección Mexicana ya están al tanto del episodio que le tocó desafortunadamente protagonizar al delantero, y ya se han puesto a disposición del jugador y de su entorno para atender o colaborar en cualquier situación que sea necesaria. A ocho meses de la Copa del Mundo, toda circunstancia de estas características enciende las alarmas en el ‘Tri’.

