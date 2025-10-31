La mala noticia que recibió Milan con Santiago Giménez en la previa al partido frente a Roma

Milan afronta este domingo un partido importante frente a la Roma por la Jornada 10 de la Serie A. El equipo de Santiago Giménez perdió el liderazgo en el campeonato luego de dos empates consecutivos en los últimos días, primero frente a Pisa y luego contra Atalanta.

Por esta razón, el club rossoneri quiere volver a la victoria y recibe en San Siro a la Roma, que es uno de los líderes de la Serie A junto con el Napoli con 21 puntos. Massimiliano Allegri recibió la noticia positiva de que podrá contar con Rafael Leao, pero lo negativo está relacionado con Santiago Giménez.

La información que transmitió La Gazzetta Dello Sport es que lo más probable es que Santiago Giménez se pierda el partido frente a la Roma. El delantero de la Selección Mexicana tuvo que ser sustituido en el minuto 62 del juego del martes pasado ante Atalanta tras un golpe que recibió en su tobillo derecho.

Santiago Giménez en el partido ante Atalanta (Getty Images)

Unos días después de lo sucedido, el ‘Bebote’ todavía no pudo entrenar con normalidad con el Milan y todo apunta a que no llegará a recuperarse para el próximo domingo. De todos modos, la lesión en su tobillo derecho no parece grave y Santiago Giménez ya debería estar listo para enfrentar a Parma el siguiente fin de semana.

‘Chaco’ Giménez sobre la lesión de Santiago Giménez

Luego del partido, Christian Giménez comentó que el delantero viene teniendo molestias desde hace tiempo: “Santiago tiene un problema de tobillo que va y viene… Creo que recibió un golpe y por eso pidió el cambio. Sinceramente, no sé qué es… Tiene momentos en que no siente dolor y otros en que le duele mucho, es extraño”.

Santiago Giménez viene recibiendo muchas críticas en Italia en las últimas semanas por su sequía goleadora. El futbolista de México todavía no pudo convertir en la Serie A en esta temporada y su última anotación en la liga local fue el 9 de mayo, en la victoria por 3-1 ante Bologna.

