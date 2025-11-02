Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie A

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Roma por la Jornada 10 de la Serie A 2025-26

Milan recibe este domingo en San Siro a la Roma. Los titulares de ambos equipos, con la novedad de la ausencia de Santiago Giménez.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Milan recibe en San Siro a Roma
© Getty ImagesMilan recibe en San Siro a Roma

Este domingo 2 de noviembre se disputa el gran partido del fin de semana en la Serie A entre Milan y Roma. Ambos equipos se enfrentan por la Jornada 10 del torneo, en un partido que comienza a partir de las 13:45hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio San Siro.

Publicidad

Por el lado del local, el Milan acumula una racha de dos partidos sin ganar que lo llevó a perder el liderazgo en la Serie A y buscará volver al triunfo frente a un rival poderoso como Roma. Por otro lado, Santiago Giménez se pierde el encuentro por una lesión de tobillo.

Afición del AC Milan celebran baja de Santiago Giménez para su partido ante la AS Roma en la Serie A

ver también

Afición del AC Milan celebran baja de Santiago Giménez para su partido ante la AS Roma en la Serie A

Con respecto a la Roma, la Loba lleva dos triunfos consecutivos en el torneo y se ubica 2° actualmente con 21 puntos. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini tiene la oportunidad de quedar como único líder de la Serie A en caso de que derrote al Milan este domingo.

La alineación de Milan

  • Mike Maignan
  • De Winter
  • Matteo Gabbia
  • Strahinja Pavlovic
  • Davide Bartesaghi
  • Youssouf Fofana
  • Luka Modric
  • Samuele Ricci
  • Alexis Saelemaekers
  • Christopher Nkunku
  • Rafael Leao
Publicidad

La alineación de Roma

  • Mile Svilar
  • Zeki Celik
  • Mario Hermoso
  • Gianluca Mancini
  • Evan N Dicka
  • Bryan Cristante
  • Manu Kone
  • El Aynaoui
  • Wesley
  • Matías Soulé
  • Paulo Dybala
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Roma?
UEFA

¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Roma?

La mala noticia que recibió Milan con Santiago Giménez
Mexicanos en el extranjero

La mala noticia que recibió Milan con Santiago Giménez

Santiago Giménez tomó una decisión ante el posible trueque que lo depositaría en Roma
Mexicanos en el extranjero

Santiago Giménez tomó una decisión ante el posible trueque que lo depositaría en Roma

La advertencia de Domènec Torrent a sus jugadores tras el partido
Rayados de Monterrey

La advertencia de Domènec Torrent a sus jugadores tras el partido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo