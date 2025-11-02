Este domingo 2 de noviembre se disputa el gran partido del fin de semana en la Serie A entre Milan y Roma. Ambos equipos se enfrentan por la Jornada 10 del torneo, en un partido que comienza a partir de las 13:45hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio San Siro.
Por el lado del local, el Milan acumula una racha de dos partidos sin ganar que lo llevó a perder el liderazgo en la Serie A y buscará volver al triunfo frente a un rival poderoso como Roma. Por otro lado, Santiago Giménez se pierde el encuentro por una lesión de tobillo.
Con respecto a la Roma, la Loba lleva dos triunfos consecutivos en el torneo y se ubica 2° actualmente con 21 puntos. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini tiene la oportunidad de quedar como único líder de la Serie A en caso de que derrote al Milan este domingo.
La alineación de Milan
- Mike Maignan
- De Winter
- Matteo Gabbia
- Strahinja Pavlovic
- Davide Bartesaghi
- Youssouf Fofana
- Luka Modric
- Samuele Ricci
- Alexis Saelemaekers
- Christopher Nkunku
- Rafael Leao
La alineación de Roma
- Mile Svilar
- Zeki Celik
- Mario Hermoso
- Gianluca Mancini
- Evan N Dicka
- Bryan Cristante
- Manu Kone
- El Aynaoui
- Wesley
- Matías Soulé
- Paulo Dybala