Este domingo 2 de noviembre se disputa el gran partido del fin de semana en la Serie A entre Milan y Roma. Ambos equipos se enfrentan por la Jornada 10 del torneo, en un partido que comienza a partir de las 13:45hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio San Siro.

Por el lado del local, el Milan acumula una racha de dos partidos sin ganar que lo llevó a perder el liderazgo en la Serie A y buscará volver al triunfo frente a un rival poderoso como Roma. Por otro lado, Santiago Giménez se pierde el encuentro por una lesión de tobillo.

Con respecto a la Roma, la Loba lleva dos triunfos consecutivos en el torneo y se ubica 2° actualmente con 21 puntos. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini tiene la oportunidad de quedar como único líder de la Serie A en caso de que derrote al Milan este domingo.

La alineación de Milan

Mike Maignan

De Winter

Matteo Gabbia

Strahinja Pavlovic

Davide Bartesaghi

Youssouf Fofana

Luka Modric

Samuele Ricci

Alexis Saelemaekers

Christopher Nkunku

Rafael Leao

La alineación de Roma