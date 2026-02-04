¿Por qué no juegan Erling Haaland y Gianluigi Donnarumma en Manchester City vs. Newcastle por la EFL Cup 2025-26?

El Manchester City no está deslumbrando al mundo con su juego, pero aún así se mantiene compitiendo de excelente manera en todas las competencias que disputa. En la Copa de la Liga no es la excepción y es por eso que, este miércoles, buscará meterse en la gran final en la que ya espera el Arsenal. Para este duelo ante el Newcastle, los Ciudadanos saltarán al campo de juego sin dos de sus principales figuras.

Publicidad

Publicidad

La razón por la que no juega Haaland y Donnarumma

Ni Erling Haaland ni Gianluigi Donnarumma serán de la partida en el local. El City llega a este compromiso con una importante ventaja tras haber ganado 2-0 en la ida en condición de visitante. Por esa razón, Pep Guardiola entiende que es el momento justo para darle descanso a sus figuras y que otras estrellas que forman parte del numeroso plantel sumen minutos.

En este caso, James Trafford y Omar Marmoush serán los sustitutos del italiano y noruego, respectivamente. Al haber invertido millones de dólares en cada una de sus líneas, el City puede tener la garantía de prescindir de alguna de sus figuras en momentos determinados de la temporada sabiendo que otro nombre buscará irrumpir en escena para demostrar su valía.

El inicio del encuentro está previsto para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs en Buenos Aires. Aún no existe fecha confirmada para la final en la que Arsenal se metió luego de eliminar al Chelsea y que el City busca conseguir dejando en el camino a las siempre difíciles Urracas.

Publicidad

Publicidad

Alineación del Manchester City vs. Newcastle

James Trafford

Matheus Nunes

Abdukodir Khusanov

Nathan Aké

Rayan Aït-Nouri

Nico

Tijjani Reijnders

Nico O’Reilly

Antoine Semenyo

Phil Foden

Omar Marmoush

En síntesis