Manchester City recibe este miércoles al Borussia Dortmund por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Erling Haaland dirá presente en el partido, quien se enfrentará a su ex equipo e intentará seguir aumentando sus cifras goleadoras en la temporada.

Erling Haaland ya lleva 17 goles en la campaña en 13 partidos disputados con el Manchester City. Al delantero noruego lo vienen comparando hace tiempo con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, especialmente por su capacidad goleadora y por su efectividad.

El futbolista de 25 años lleva 278 goles en 346 encuentros en su carrera y es considerado el 9 más letal del mundo. En la previa al partido frente a Borussia Dortmund, a Erling Haaland le preguntaron si se siente al mismo nivel que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y el noruego dijo que no.

Erling Haaland en la conferencia de prensa (Getty Images)

“No, para nada, estoy muy lejos. Nadie se les acerca, así que no“, manifestó el delantero del Manchester City. Cristiano Ronaldo está cerca de llegar a los 1000 goles en su carrera y Lionel Messi a los 900, lo que exhibe la locura a la que han acostumbrado a todos estos dos cracks, pero también está claro que ambos le llevan varios años de diferencia al noruego.

¿Récord en la Premier League?

Erling Haaland ya tiene el récord de más goles en una temporada de la Premier League con 36, el cual lo consiguió en su primer año con el Manchester City. Alan Shearer es el máximo goleador en la historia de la competición con 260 anotaciones y el noruego aún está lejos con 98, pero si sigue así tiene posibilidades de superarlo.

“Conozco este récord. No conozco muchos récords, pero este sí. Eso es lo último en lo que pienso. Intento ayudar al equipo a ganar partidos. Ese es mi trabajo y mi principal objetivo”, expresó el delantero de 25 años, quien buscará volver a convertirle este miércoles a su ex equipo por la Champions League.

