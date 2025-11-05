Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025/26 tras el tanto de Erling Haaland ante Borussia Dortmund

El noruego extendió su racha y volvió a marcar en el torneo continental. ¿Cómo está la lista de artilleros del certamen?

Por Martín Zajic

Haaland encabeza la tabla de goleo de la UCL.
Haaland encabeza la tabla de goleo de la UCL.

¿Es el nuevo Mr Champions? Con apenas 25 años de edad, Erling Haaland no para de romper récords en la competencia más importante de Europa. Este miércoles, el intratable artillero noruego volvió a convertir en la UCL y se mantiene en la cima de la tabla de goleadores de esta temporada 2025/26 del certamen que atrapa a los fanáticos de todo el mundo.

El ‘Androide’ hizo valer la inexorable “ley del ex” y marcó el segundo gol de Manchester City ante Borussia Dortmund, en la victoria 4-1 del conjunto británico ante los alemanes en el Etihad Stadium. Los dirigidos por Pep Guardiola merecieron anotar más tantos, pero igual se llevaron un justo triunfo con la presencia de su centrodelantero en el marcador.

En una actuación sobresaliente de los citizens, el equipo construyó tres lindas conquistas, y así también lo fue la de Erling Haaland. Luego de una fantástica construcción colectiva, el noruego terminó la jugada rompiéndole la red a Kobel al definir dentro del área chica, luego de una asistencia notable de Jeremy Doku, que también va reencontrando su mejor nivel.

Gracias a su anotación ante Borussia Dortmund, la referencia de área del Manchester City llegó a 5 tantos en esta edición de la UEFA Champions League: ya le había convertido un gol a Napoli en Inglaterra, dos goles a Mónaco en Francia, y uno a Villarreal en España, y sumando esta flamante anotación, alcanzó la media decena en la temporada de la ‘Orejona’.

Erling Haaland marcó otra vez ante su ex club [foto: Getty]

¿Cómo quedó Erling Haaland en la tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025/26?

Con su elevada cosecha goleadora en este presente certamen, el atacante del equipo de Guardiola se transformó en el máximo artillero de la UCL 25-26, ocupando el primer lugar junto a Harry Kane (Bayern Múnich) y Kylian Mbappé (Real Madrid), que también acumulan cinco anotaciones en las primeras cuatro jornadas de esta fase de liga de la Champions.

La tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025/26 tras el gol de Erling Haaland:

El gol de Erling Haaland en la goleada de Manchester City ante Dortmund en Champions:

