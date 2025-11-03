Así quedó la tabla de la Bota de Oro 2025-26 tras los dobletes de Haaland y Mbappé

Pasan las semanas y los protagonistas en la pelea por la Bota de Oro 2025-26 siguen siendo los mismos. Kylian Mbappé es el último ganador de este premio y está haciendo méritos para conseguirlo nuevamente. Sin embargo, otros atacantesc como Harry Kane o Erling Haaland también están en la lucha y ahora se sumó un cuarto protagonista un escalón por debajo: Joaquín Panichelli.

Publicidad

Publicidad

Los tres primeros están cabeza a cabeza desde que comenzó la temporada. Sin embargo, con el correr de las semanas desde la Ligue 1 comenzaron a meter presión de la mano del ya mencionado Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Esteban Lepaul (Stade Rennais).

ver también Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).

Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia). 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.

Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras. 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.

Publicidad

Publicidad

La tabla de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 3 de noviembre

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA GOLES PUNTOS 1 Kylian Mbappé Real Madrid LaLiga 13 26 2 Erling Haaland Manchester City Premier League 13 26 3 Harry Kane Bayern Múnich Bundesliga 12 24 4 Joaquín Panichelli Racing de Estrasburgo Ligue 1 9 18 5 Esteban Lepaul Stade Rennais Ligue 1 8 16

Kylian Mbappé y Erling Haaland lideran la tabla de la Bota de Oro (GETTY IMAGES)

En síntesis

Kylian Mbappé es el último ganador y actual líder con 26 puntos por 13 goles.

es el y actual líder con por 13 goles. Erling Haaland y Harry Kane están en la lucha con 26 y 24 puntos , respectivamente, al 3 de noviembre.

y están en la lucha con , respectivamente, al 3 de noviembre. Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) se ubicó cuarto en la tabla con 18 puntos y 9 goles.

Publicidad