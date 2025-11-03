Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bota de Oro

Así quedó la tabla de la Bota de Oro 2025-26 tras los dobletes de Haaland y Mbappé

La batalla por el galardón está muy ajustada y hay un inesperado delantero de la Ligue 1 que se metió en la pelea.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland luchan por la Bota de Oro
© GETTY IMAGESKylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland luchan por la Bota de Oro

Pasan las semanas y los protagonistas en la pelea por la Bota de Oro 2025-26 siguen siendo los mismos. Kylian Mbappé es el último ganador de este premio y está haciendo méritos para conseguirlo nuevamente. Sin embargo, otros atacantesc como Harry Kane o Erling Haaland también están en la lucha y ahora se sumó un cuarto protagonista un escalón por debajo: Joaquín Panichelli.

Publicidad

Los tres primeros están cabeza a cabeza desde que comenzó la temporada. Sin embargo, con el correr de las semanas desde la Ligue 1 comenzaron a meter presión de la mano del ya mencionado Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Esteban Lepaul (Stade Rennais).

Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ver también

Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

  • 2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).
  • 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.
  • 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.
Publicidad

La tabla de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 3 de noviembre

POS.JUGADOREQUIPOLIGAGOLESPUNTOS
1Kylian MbappéReal MadridLaLiga1326
2Erling HaalandManchester CityPremier League1326
3Harry KaneBayern MúnichBundesliga1224
4Joaquín PanichelliRacing de EstrasburgoLigue 1918
5Esteban LepaulStade RennaisLigue 1816
Kylian Mbappé y Erling Haaland lideran la tabla de la Bota de Oro (GETTY IMAGES)

Kylian Mbappé y Erling Haaland lideran la tabla de la Bota de Oro (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Kylian Mbappé es el último ganador y actual líder con 26 puntos por 13 goles.
  • Erling Haaland y Harry Kane están en la lucha con 26 y 24 puntos, respectivamente, al 3 de noviembre.
  • Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) se ubicó cuarto en la tabla con 18 puntos y 9 goles.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Kane reveló el apodo que le tienen a Luis Díaz en Bayern Múnich
Futbol Internacional

Kane reveló el apodo que le tienen a Luis Díaz en Bayern Múnich

¿Por qué no juega Harry Kane en Inglaterra vs. Gales por un amistoso internacional?
UEFA

¿Por qué no juega Harry Kane en Inglaterra vs. Gales por un amistoso internacional?

Harry Kane se despega: la tabla de posiciones de la Bota de Oro
Futbol Internacional

Harry Kane se despega: la tabla de posiciones de la Bota de Oro

El sorpresivo jugador que sería convocado por Javier Aguirre en México
Selección Mexicana

El sorpresivo jugador que sería convocado por Javier Aguirre en México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo