Es tendencia:
logotipo del encabezado
Saudi Pro League

Sigue EN VIVO la previa de Al-Nassr vs. Al-Taawon: Alineaciones confirmadas con Cristiano Ronaldo titular

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta este lunes 26 de enero con Al-Taawon por la Saudi Pro League. El equipo del luso va en busca de otra victoria.

¡Alineación confirmada de Al-Nassr!

Con Cristiano Ronaldo como titular, Al-Nassr va en busca de su tercera victoria consecutiva.

https://twitter.com/AlNassrFC_EN/status/2015825609738301556

Publicidad

Cristiano Ronaldo, en busca de los 1000 goles

El delantero portugués tiene 960 tantos y buscará anotarle a Al-Taawon para acercarse cada vez más a esa cifra histórica.

¡JUEGA EL AL-NASSR DE CRISTIANO RONALDO!

Bienvenidos a la cobertura de Bolavip para el juego de Al-Nassr ante Al-Taawon por la Jornada 18 de la Saudi Pro League. Aquí podrán seguir el minuto a minuto del partido del equipo de Cristiano Ronaldo.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo, el líder de Al-Nassr
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, el líder de Al-Nassr

Este lunes 26 de enero se cierra la Jornada 18 de la Saudi Pro League con el partido entre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo que enfrenta a Al-Taawon. El conjunto dirigido por Jorge Jesús viene de dos victorias consecutivas y necesita ganar para no perderle pisada a Al-Hilal, el líder del torneo.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
La tabla de goleo de Arabia Saudita tras el doblete de Roger Martínez
Futbol Internacional

La tabla de goleo de Arabia Saudita tras el doblete de Roger Martínez

Tras el gol de CR7 ante Damac, así quedó la carrera por los 1000 goles con Messi
Futbol Internacional

Tras el gol de CR7 ante Damac, así quedó la carrera por los 1000 goles con Messi

Así quedó la tabla de goleo de la Saudi Pro League tras el gol de Julián Quiñones
Futbol Internacional

Así quedó la tabla de goleo de la Saudi Pro League tras el gol de Julián Quiñones

Juninho Vieira habló de Efraín Juárez y contó sus objetivos en Pumas
Pumas de la UNAM

Juninho Vieira habló de Efraín Juárez y contó sus objetivos en Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo