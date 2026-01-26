Este lunes 26 de enero se cierra la Jornada 18 de la Saudi Pro League con el partido entre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo que enfrenta a Al-Taawon. El conjunto dirigido por Jorge Jesús viene de dos victorias consecutivas y necesita ganar para no perderle pisada a Al-Hilal, el líder del torneo.
Sigue EN VIVO la previa de Al-Nassr vs. Al-Taawon: Alineaciones confirmadas con Cristiano Ronaldo titular
El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta este lunes 26 de enero con Al-Taawon por la Saudi Pro League. El equipo del luso va en busca de otra victoria.
¡Alineación confirmada de Al-Nassr!
Con Cristiano Ronaldo como titular, Al-Nassr va en busca de su tercera victoria consecutiva.
Cristiano Ronaldo, en busca de los 1000 goles
El delantero portugués tiene 960 tantos y buscará anotarle a Al-Taawon para acercarse cada vez más a esa cifra histórica.
¡JUEGA EL AL-NASSR DE CRISTIANO RONALDO!
Bienvenidos a la cobertura de Bolavip para el juego de Al-Nassr ante Al-Taawon por la Jornada 18 de la Saudi Pro League. Aquí podrán seguir el minuto a minuto del partido del equipo de Cristiano Ronaldo.
