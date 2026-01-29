En el marco de la Jornada 18 de la Saudi Pro League, Al-Qadsiah recibía a Al-Hilal en el Prince Saud bin Jalawi Sports City Stadium de la ciudad de Khobar, donde el dueño de casa buscaba la victoria para mantenerse en la lucha por el título del torneo.

En un primer tiempo entretenido, ambos equipos lograron marcar. Primero, para los de rojo, Nahitan Nández abrió el marcador a los 10 minutos de partido. Luego, la visita, y actual liíder del certamen igualó tras la anotación de Rúben Neves.

Cuando parecía que todo conducía al empate, a los 76 minutos partido, Musab Al-Juwayr envió un centro al área desde el tiro de esquina y, saltando más que todos, el delantero Julián Quiñones reafirmó su buen momento con un cabezazo inatajable para estampar el 2-1 que le devolvía la ventaja a los suyos.

Para la mala fortuna de su equipo, Salem Al-Dawsari empató el compromiso a los 90 minutos y el marcador final fue 2-2, un resultado que aleja al conjunto del colombiano nacionalizado mexicano del liderato. Quedó 4° con 40 unidades, a 6 del líder, que es su rival de turno.

Con esta nueva anotación, el futbolista llegó a 17 goles en la tabla de goleadores, superando ni más ni menos a Cristiano Ronaldo, hoy en Al-Nassr que quedó con 16. Eso sí, el líder de goleo es Ivan Toney, que acumula 18 gritos con el Al-Ahli tras convertir un hat-trick esta fecha.

¿Cómo está siendo la temporada de Julián Quiñones en Al-Qadsiah?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el goleador de 28 años lleva disputados 19 compromisos con su equipo, siendo titular en todos ellos. Anotó 21 goles y realizó una asistencia, dejando en claro el gran momento deportivo que atraviesa.

En síntesis