Al-Fateh y Al-Nassr se enfrentan este sábado 14 de febrero en lo que será el último partido correspondiente a la Jornada 22 de la Saudi Pro League. El partido inicia a las 11:30hs (CDMX) y la gran noticia es que Cristiano Ronaldo volverá a jugar.
Después de tres partidos ausente por entrar en conflicto, Cristiano Ronaldo regresará a sumar minutos con Al-Nassr en el juego de este sábado. El equipo del luso está 3° en la tabla y tanto Al-Hilal como Al-Ahli ganaron sus respectivos encuentros de la fecha, por lo que necesitan ganar para no perderles pisada.
Con respecto al rival de Al-Nassr, Al-Fateh se ubica 10° en la clasificación con 24 puntos. El equipo árabe acumula una racha negativa de seis partidos sin ganar en la Saudi Pro League y el conjunto de Cristiano Ronaldo no debería tener muchos problemas para derrotarlos.
La alineación confirmada de Al-Fateh
- Pacheco
- Baattia
- Fernandes
- Saadane
- Alswealem
- Youssef
- Masoud
- Batna
- Bendebka
- Delgado
- Vargas
La alineación confirmada de Al-Nassr
- Bento
- Sultan
- Mohamed Simakan
- Iñigo Martínez
- Amri
- Marcelo Brozović
- Abdullah Al-Khaibari
- Sadio Mané
- Kingsley Coman
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
ver también
Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Karim Benzema en Al-Hilal