Al-Fateh y Al-Nassr se enfrentan este sábado 14 de febrero en lo que será el último partido correspondiente a la Jornada 22 de la Saudi Pro League. El partido inicia a las 11:30hs (CDMX) y la gran noticia es que Cristiano Ronaldo volverá a jugar.

Después de tres partidos ausente por entrar en conflicto, Cristiano Ronaldo regresará a sumar minutos con Al-Nassr en el juego de este sábado. El equipo del luso está 3° en la tabla y tanto Al-Hilal como Al-Ahli ganaron sus respectivos encuentros de la fecha, por lo que necesitan ganar para no perderles pisada.

Con respecto al rival de Al-Nassr, Al-Fateh se ubica 10° en la clasificación con 24 puntos. El equipo árabe acumula una racha negativa de seis partidos sin ganar en la Saudi Pro League y el conjunto de Cristiano Ronaldo no debería tener muchos problemas para derrotarlos.

La alineación confirmada de Al-Fateh

Pacheco

Baattia

Fernandes

Saadane

Alswealem

Youssef

Masoud

Batna

Bendebka

Delgado

Vargas

La alineación confirmada de Al-Nassr

Bento

Sultan

Mohamed Simakan

Iñigo Martínez

Amri

Marcelo Brozović

Abdullah Al-Khaibari

Sadio Mané

Kingsley Coman

João Félix

Cristiano Ronaldo