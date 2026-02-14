Es tendencia:
logotipo del encabezado
Saudi Pro League

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Fateh vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

Al-Nassr se enfrenta este sábado con Al-Fateh y la gran noticia es que Cristiano Ronaldo vuelve a jugar después de tres partidos ausente.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al-Nassr
© Getty ImagesCristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al-Nassr

Al-Fateh y Al-Nassr se enfrentan este sábado 14 de febrero en lo que será el último partido correspondiente a la Jornada 22 de la Saudi Pro League. El partido inicia a las 11:30hs (CDMX) y la gran noticia es que Cristiano Ronaldo volverá a jugar.

Publicidad

Después de tres partidos ausente por entrar en conflicto, Cristiano Ronaldo regresará a sumar minutos con Al-Nassr en el juego de este sábado. El equipo del luso está 3° en la tabla y tanto Al-Hilal como Al-Ahli ganaron sus respectivos encuentros de la fecha, por lo que necesitan ganar para no perderles pisada.

Con respecto al rival de Al-Nassr, Al-Fateh se ubica 10° en la clasificación con 24 puntos. El equipo árabe acumula una racha negativa de seis partidos sin ganar en la Saudi Pro League y el conjunto de Cristiano Ronaldo no debería tener muchos problemas para derrotarlos.

La alineación confirmada de Al-Fateh

  • Pacheco
  • Baattia
  • Fernandes
  • Saadane
  • Alswealem
  • Youssef
  • Masoud
  • Batna
  • Bendebka
  • Delgado
  • Vargas
Publicidad

La alineación confirmada de Al-Nassr

  • Bento
  • Sultan
  • Mohamed Simakan
  • Iñigo Martínez
  • Amri
  • Marcelo Brozović
  • Abdullah Al-Khaibari
  • Sadio Mané
  • Kingsley Coman
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo
Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Karim Benzema en Al-Hilal

ver también

Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Karim Benzema en Al-Hilal

Patricio Hechem
Patricio Hechem
Lee también
Mientras CR7 gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Benzema en Al-Hilal
Futbol Internacional

Mientras CR7 gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra Benzema en Al-Hilal

¿Cuándo volverá Cristiano a jugar con Al-Nassr y contra quién será su regreso?
Futbol Internacional

¿Cuándo volverá Cristiano a jugar con Al-Nassr y contra quién será su regreso?

¿Por qué no jugó CR7 en FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup?
Futbol Internacional

¿Por qué no jugó CR7 en FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup?

Efraín Juárez envió un mensaje por las críticas recibidas
Pumas de la UNAM

Efraín Juárez envió un mensaje por las críticas recibidas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo