Cristiano Ronaldo

¡Volvió al gol! Cristiano Ronaldo convirtió en su regreso con Al-Nassr ante Al-Fateh por la Saudi Pro League

En su regreso después de perderse tres partidos, Cristiano Ronaldo volvió a convertir con Al-Nassr en el partido ante Al-Fateh.

Por Patricio Hechem

Este sábado Al-Nassr se está enfrentando con Al-Fateh por un nuevo partido por la Saudi Pro League. No es un encuentro más debido a que, luego de tres juegos ausente, Cristiano Ronaldo volvió a vestir la playera del conjunto de Arabia Saudita.

Y el crack portugués no tardó en volver a celebrar. En el minuto 18 de la primera mitad, Cristiano Ronaldo recibió un centro de Sadio Mané y el delantero de 41 años remató de primera para enviar el balón al fondo de la red y así convertir el primer gol del partido para Al-Nassr.

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo alcanzó los 962 goles en su carrera y solo quedó a 38 festejos de llegar a la cifra histórica de los 1000 goles. Por otro lado, el luso viene convirtiendo al menos un tanto desde los 17 años (recordemos que cumplió los 41 el pasado 5 de febrero).

Patricio Hechem
