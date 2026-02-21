Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Osasuna vs. Real Madrid vía Sky Sports: Mbappé y Vini titulares, Bellingham es baja

El conjunto merengue visita El Sadar con la obligación de sumar tres puntos clave para mantenerse en lo más alto del campeonato. Con transmisión de Sky Sports, sigue todos los detalles, alineaciones y el minuto a minuto del duelo por la jornada 25.

Osasuna confirmó su 11 titular

Equipo confirmado de Real Madrid

Así se encuentra El Sadar

TODO LISTO EN EL SADAR PARA OSASUNA VS. REAL MADRID

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Osasuna vs. Real Madrid por la jornada 25 de la liga española.

Por Ramiro Canessa

Osasuna vs. Real Madrid por LaLiga.
© Getty ImagesOsasuna vs. Real Madrid por LaLiga.

Desde las 11:30 hs de la CDMX, el Real Madrid enfrenta a Osasuna en un partido determinante para la pelea por el título. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con la confianza en alto tras su última victoria y buscará imponer condiciones en un estadio siempre complicado como El Sadar.

Por su parte, Osasuna intentará hacerse fuerte como local y dar el golpe ante el líder del torneo. Con transmisión EN VIVO por Sky Sports, no te pierdas la cobertura completa, el relato minuto a minuto y todas las incidencias de este atractivo cruce de LaLiga 2025-26.

Ramiro Canessa
