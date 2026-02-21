Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Osasuna vs. Real Madrid por la jornada 25 de la liga española.

Desde las 11:30 hs de la CDMX, el Real Madrid enfrenta a Osasuna en un partido determinante para la pelea por el título. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega con la confianza en alto tras su última victoria y buscará imponer condiciones en un estadio siempre complicado como El Sadar.

Por su parte, Osasuna intentará hacerse fuerte como local y dar el golpe ante el líder del torneo. Con transmisión EN VIVO por Sky Sports, no te pierdas la cobertura completa, el relato minuto a minuto y todas las incidencias de este atractivo cruce de LaLiga 2025-26.