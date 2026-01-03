Es tendencia:
Premier League

¡Sorprendió a todos! Jhon Arias marcó el 1-0 de Wolverhampton ante West Ham por la Premier League 2025-26

El delantero colombiano marcó para los Wolves y su equipo gana 1-0 por una nueva jornada de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Jhon Arias marcó el 1-0 para Wolverhampton ante West Ham por la Premier League 2025-26
Jhon Arias marcó el 1-0 para Wolverhampton ante West Ham por la Premier League 2025-26

Por la Jornada 20 de la edición 2025-26 de la Premier LeagueWolverhampton recibía a West Ham en el Molineux Stadium de la ciudad de Wolverhampton, donde buscaba ganar para cortar con la pésima racha en la Primera División de Inglaterra.

En una buena jugada por la banda izquierda al inicio del partido, el jugador Hwang Hee-Chan lanzó un centro por abajo y el colombiano Jhon Arias entró solo por el corazón del área para fulminar al portero rival. A los 4 minutos, el dueño de casa ya ganaba.

Y para la suerte de los Wolves, que acumulan 19 fechas sin ganar en el torneo, siendo un candidatazo para el descenso, llegaron dos goles más antes del entretiempo. Por un lado, el propio Hee-Chan marcó el 2-0 a los 31 minutos, mientras que Mateus Mané estampó el 3-0 para empezar a encaminar la victoria.

Más allá de la alegría por cortar una sequía sumamente negativa, para Arias fue el primer gol en su paso por el equipo que viste de naranja y negro tras arribar a mediados del 2025 desde Fluminense. Sería, también, la primera victoria del equipo desde el 23 de septiembre, cuando vencieron 3-2 al Everton por la Carabao Cup.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-25 de Jhon Arias en Wolverhampton?

En lo que respecta al actual curso, tomando todas las competencias, el nacido en Colombia lleva disputados 19 encuentros con los anaranjados, siendo titular en 12 de ellos. En este duelo ante los Hammers marcó su primer gol en Inglaterra y aún no realizó asistencias.

Moisés Caicedo “se olvida” de Enzo Maresca tras su despido de Chelsea

En síntesis

  • Jhon Arias anotó su primer gol con el Wolverhampton a los 4 minutos ante West Ham.
  • Los Wolves cortaron una racha negativa de 19 fechas sin ganar en la Premier League.
  • El club naranja logró su primera victoria oficial desde el 23 de septiembre de 2025.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
