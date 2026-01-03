Enzo Maresca protagonizó la noticia del año con el despido de Chelsea. El entrenador no seguirá en el club, y pese a que ganó los dos únicos trofeos de los ‘Blues’ en estos años, sorprende que varios jugadores ni se han despedido de él, uno de ellos es Moisés Caicedo.

Con Enzo Maresca como DT fue cuando se vio el mejor rendimiento de Moisés Caicedo. Junto al italiano, el volante ecuatoriano se llevó varios premios individuales, no obstante, esto no fue suficiente para que el tricolor le dedique un mensaje público.

Dos días después de su despido, Moisés Caicedo no ha seguido la costumbre de varios jugadores del mundo que se despiden de sus entrenadores con algún mensaje. El ecuatoriano no publicó nada en sus redes sociales referente a la salida del DT.

Previo a la salida de Maresca, surgieron varios rumores de que el vestuario también estaba un poco “cansado” del entrenador. Por lo cual, se entendería que varios futbolistas prefieran guardar silencio ante el DT que los llevó a ser campeones del mundo en 2025.

Chelsea ahora le busca un nuevo entrenador a Moisés Caicedo, que sería el tercero para el ecuatoriano en 3 temporadas. El más opcionado a ser su nuevo estratega sería el DT de Racing de Estrasburg, Liam Rosenior, que dejaría Francia para llegar a la Premier League.

Para el siguiente partido contra el Manchester City, Moisés Caicedo tampoco estará en el encuentro, debido a que, el jugador ecuatoriano recibió una tarjeta amarilla ante Bournemouth y eso le hizo ganarse una nueva sanción, que lo deja fuera de ese encuentro.

Moisés Caicedo no le ha dedicado ningún mensaje público a Enzo Maresca. (Foto: GettyImages)

Los números de Moisés Caicedo con Enzo Maresca

Con Enzo Maresca como entrenador, en una temporada y media, Moisés Caicedo jugó un total de 71 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles y dio 7 asistencias. Sumando en cancha poco más de 5.971 minutos, siendo la pieza clave del DT con los ‘Blues’.

