La visita se fue con las manos vacías producto de la derrota, pero sobre todo, mucha bronca por el gol no convalidado al minuto 74.

¡Vaya robo! El increíble gol no cobrado en Mineros vs. Venados por la Liga de Expansión MX

A la Liga de Expansión MX le toca ser noticia esta vez por un desafortunado hecho. Durante el encuentro entre Mineros de Zacatecas y Venados de Yucatán, se vio un golazo que no fue cobrado por el árbitro central. Cabe destacar que la competición no cuenta con la tecnología VAR.

Se jugaban 74 minutos de partido cuando el defensa mexicano, Andrés Catalán, ejecutó con gran precisión un tiro libre en la puerta del área. Su remate dio en el travesaño y la pelota picó claramente dentro del arco, superando la línea de meta, pero el árbitro no sancionó lo que era gol de Venados y dejó seguir la jugada.

Las protestas de los jugadores de Venados no bastaron para convencer al árbitro del encuentro, que se mantuvo firme en su postura de no convalidar el tanto. Para peor, Mineros acabó ganando el encuentro sobre el final, por lo que la visita se fue con las manos vacías y con un mal sabor de boca por lo que fue un golazo no convalidado.

Mineros 2-1 Venados

Venados, perjudicados por el fallo arbitral, comenzó ganando gracias a un golazo de chilena, obra de Patricio Zerecero Presmanes, a los 13 minutos. Luego, Kevin Chaurand señaló el empate. Tras el gol no convalidado a la visita, sobre el final llegó el gol de la victoria para los locales, obra de Luis Razo.