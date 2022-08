Diego Cocca está a la espera de los estudios médicos de una de las figuras del Atlas, pero el panorama no parece nada alentador...

¡A favor de Chivas! Clásico Tapatío no tendría a una de las figuras del Atlas

El próximo fin de semana se disputará la Jornada 7 del Apertura 2022 de la Liga MX pero los aficionados de los dos equipos tapatíos están pensando más allá. Y es que, el siguiente sábado 13 de agosto, Chivas de Guadalajara recibirá al Atlas en el Estadio Akron en una nueva edición del Clásico. ¿Están listos?

Quien no parece estar preparado es el bicampeón. Más allá de que los dirigidos por Ricardo Cadena no están pasando por un buen momento en la tabla general de posiciones, la situación de los conducidos por Diego Cocca es alarmante. No hay capacidad de reacción y todo lo que se logró durante la temporada anterior parece haber quedado en el olvidado, a diferencia del Rebaño Sagrado que nunca levantó.

Como si esto fuera poco, el entrenador argentino ya sabe que, a la espera de resultados médicos, no podrá contar con una de sus principales figuras dentro del campo de juego. En la derrota contra Santos Laguna en Torreón, uno de los estandartes de los Zorros se tiró al césped y pidió el cambio inmediato...

A los 34 minutos de la primera mitad, Juan Brunetta desplegó su velocidad en la ofensiva de los Guerreros y eso generó un esfuerzo extra de Aldo Rocha, quien sintió una molestia muscular y no logró seguir en el terreno. Edyairth Ortega lo reemplazó y Atlas terminó perdiendo el partido por la mínima diferencia.

Omar Pérez Campos, periodista de Zona Deportiva, complementó en sus redes sociales con noticias poco alentadoras: "El capitán del Atlas con lo que parece ser un desgarre, basado en sus gestos de dolor. Su recambio natural probablemente jugará algunos partidos. Igual más vale esperar el reporte médico oficial".