¡Ahora es jugador libre! El día en que James Rodríguez no descartó jugar en la Liga MX

Desde que se fue al Real Madrid en 2014, tras ser la gran revelación en el Mundial de Brasil, la carrera de James Rodríguez no ha tenido el impacto previsto. El colombiano, dueño de una zurda muy talentosa, ha pasado por muchos altibajos y ahora se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con el Olympiakos.

Tras etapas como cedido en Bayern Munich y Everton, James Rodríguez no ha logrado reencauzar su carrera. Primero tuvo un breve paso por el Al-Rayyan de Qatar y luego firmó con el Olympiakos de Grecia, equipo con el que rescindió este jueves su contrato, luego de apenas seis meses.

"Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separdos, siento que siempre seré miembro de la familia de Olympiacos y el gran puerto Pireo. Le deseo lo mejor a Olympiacos y mucho éxito en el futurio", escribió James Rodríguez en sus redes sociales.

Durante su etapa en el club griego, James Rodríguez disputó un total de 23 partidos entre fase regular de la Superliga, Playoffs y Copa de Grecia. Sus registros fueron de cinco goles y seis asistencias. Aunque no hay mayores certezas sobre los motivos de su abrupta salida, versiones señalan que la relación con el entrenador José Anigo no era buena y el colombiano fue sustituido en el entretiempo en el duelo del fin de semana frente a Panathinaikos, donde James Rodríguez optó por retirarse del estadio y no quiso pedir disculpas a sus compañeros, tal y como le exigió el estratega. Sumado a esto, el martes se ausentó al entrenamiento.

¿La Liga MX es opción?

Con futuro incierto, ya aparecen rumores que vinculan a James Rodríguez con equipos de Brasil o la Major League Soccer. ¿Y la Liga MX? En el pasado, el colombiano dialogó con el youtuber Daniel Habib y señaló: "Hay que escuchar. Yo nunca digo que no a nada. México tiene mucha adquisición, muchas cosas buenes y uno nunca sabe lo que pase en el futbol en unos tres o cuatro años". ¿Se animará algún equipo a tentarlo?