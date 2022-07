Los Pumas de la UNAM han recibido el privilegio de ser invitados por el Barcelona español para disputar el tradicional trofeo Joan Gamper el próximo 7 de agosto, competencia amistosa que el equipo culé aprovecha demás para hacer la presentación oficial de su plantilla de cara a una nueva temporada.

El equipo que conduce Andrés Lillini es el segundo representativo de la Liga MX en recibir tal honor y aunque se ilusionan con conseguir una victoria histórica saben que no será sencillo si se piensa en la experiencia de León, primero en enfrentar al Barcelona en el Joan Gamper en 2014, recibiendo una goleada 6-0 en contra.

Es cierto que el equipo de aquel entonces es muy diferente al del presente, pero el relato del exjugador Edwin Hernández, quien disputó aquel partido con los Panzas Verdes, será cuanto menos un llamado de atención para los de la UNAM. “Analizando el partido, el equipo venía en una etapa a la baja”, comenzó recordando en diálogo con Mediotiempo, haciendo referencia a las muchas bajas que había sufrido el plantel previo a dicho encuentro.

“En ese tiempo, Luis ‘Chapito’ Montes estaba lesionado, habían salido Darío Burbano, Elías Hernández… No me gusta poner excusas, porque perdimos contra un gran equipo, pero a lo mejor no hubiera sido tan aparatoso si hubiéramos terminado con el mismo equipo con el que terminamos en el Bicampeonato”, agregó.

Messi, Neymar y Munir en dos ocasiones, también Sandro Ramírez, fueron los encargados de establecer la abultada diferencia de 6-0. Aquel Barcelona era considerado todavía como el mejor equipo del mundo, privilegio que ya ha perdido hace algunas temporadas. Y Edwin Hernández cree que la diferencia se sintió. “Nos tocó una gran época: el mejor equipo en la historia del Barcelona. Poder jugar contra varios jugadores en su mejor época, como Iniesta, Xavi, Neymar, Messi, Suárez, Dani Alves, Puyol… Entonces fue una época y un partido muy lindo como experiencia, poder disputar un juego contra los mejores del mundo”, concluyó.