Atlas vs Pachuca: Diego Cocca devela cuál será la clave para volver a gritar campeón de la Liga MX

Por la primera final del Clausura 2022 de la Liga MX, Atlas dio el golpe al vencer por 2-0 a Pachuca en el Estadio Jalisco, gracias a los goles de Luis Reyes y Julian Quiñones. Ahora, los Tuzos estarán obligados a una remontada en el Estadio Hidalgo para consagrarse y evitar el bicampeonato de los Zorros, que contaron con una gran actuación de su guardameta, Camilo Vargas. Al término del encuentro, los entrenadores expresaron su opinión.

El Estadio Jalisco volvió a entonar el habitual “que de la mano, de Diego Cocca…”, luego de la importante victoria obtenida, con un agónico gol de Julián Quiñones para ampliar la ventaja en favor de Atlas. El entrenador argentino está a un paso de agigantar su figura, pero en conferencia de prensa se mostró tranquilo: “En principio, hoy había que ganar. Lo importante era ganar, por la mínima o por 2-0, pero había que ganar”.

Para Diego Cocca, la clave pasará por saber administrar la ventaja y entender los momentos de partido: “Ahora hay que ser inteligentes y no creer que la Serie está definida, la presión la tienen ellos, van a tener que venir a atacar ellos, van a tener que revertir un resultado ellos y seguramente van a tener que jugar con mucha gente en ataque y regalar espacios”, analizó el entrenador de Atlas, quien también resaltó la entrega de sus dirigidos.

Por otro lado, el entrenador del último campeón de la Liga MX también destacó la entrega del equipo para quedarse con la victoria: “Lo que más me gustó del equipo fue la actitud, sin duda que no bajó nunca los brazos”. Además, elogió al Pachuca para resaltar la labor de sus futbolistas: “Sabíamos que sería un partido durísimo, así fue, bien jugado por el Pachuca, muy competitivo y los detalles marcarían la diferencia, que gracias a Dios nos tocó, pudo pasar cualquier resultado, el Pachuca tuvo opciones, pero tenemos un portero que saca situaciones de gol, una defensa durísima y delanteros que no dejan de buscar el arco rival”.

Vence los contratiempos

Asimismo, Cocca no pasó por alto los obstáculos que ha tenido el equipo a lo largo del semestre: “Esto es un premio, en el segundo tiempo sufrimos y el equipo trató de hacerse fuerte, con lesiones tuvimos que modificar. Es el semestre que estamos pasando y no nos detiene. Estoy muy contento con el resultado, llevamos un muy buen resultado, pudo ser distinto”, concluyó el entrenador que está a un paso del bicampeonato.