¡Esto dijo! Llegó el esperado análisis arbitral de Arturo Brizio sobre las polémicas de Atlas vs. Pumas

El juego de Vuelta de Semifinal del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX entre Atlas y el Club Universidad Nacional se vio envuelto en una gran polémica. A pesar de no merecerlo, el Auriazul estaba a un gol de clasificarse a la gran Final y lo fue a buscar por todas las vías en los últimos minutos. Al 84, se encontró con una situación que podía cambiar el rumbo de la serie: Anderson Santamaría le pegó un codazo a Juan Ignacio Dinenno dentro del área, por lo que todo Pumas pidió penal.

José Antonio Pérez Durán revisó la jugada en el VAR y, sorprendentemente, no cobró nada. Minutos después, para colmo, expulsó de manera directa al Comandante por lastimar a Jesús Angulo en un intento de chilena. Desde entonces, además de criticar duramente a la delegación arbitral, la Universidad quedó a la espera de la palabra de Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje.

El exsilbante analizó la primera jugada y explicó: "En esta acción, el jugador número 31 de Pumas (Washington Corozo) salta a disputar el balón y contacta con el jugador número 26 de Atlas (Aldo Rocha); derivado de esta acción, dicho defensor choca con el delantero número 9 de Pumas (Juan Ignacio Dinenno) y éste, a su vez, choca y recibe un golpe en el rostro por parte del defensor número 5 de Atlas (Anderson Santamaría)".

"El brazo del futbolista del Atlas se encuentra en una posición natural para la disputa del balón en esta acción en concreto, sin que realice ningun movimiento mecánico adicional. El árbitro dejó seguir la jugada y el VAR sugirió la revisión en cancha, y el árbitro tras ver las tomas, ratificó su decisión por considerar el choque una acción normal de juego. Es una decisión arbitral correcta", admitió. Así es: esta acción normal de juego que le provocó una múltiple fractura de nariz a Dinenno no fue falta.

Si esta declaración deja inconformes a los fanáticos de Pumas UNAM, esta sensación se va a incrementar al escuchar el análisis sobre la expulsión. "El delantero de Pumas intenta un remate de chilena, pero no juega el balón y golpea en el rostro a su adversario, cometiendo ‘juego brusco grave‘, poniendo en peligro la integridad física de su oponente. El árbitro señala la falta y muestra la tarjeta roja. Es importante recordar que la intención no se contempla más en la regla de juego. Es una decisión arbitral correcta", confesó Arturo Brizio.

Los directivos de la Universidad se quejaron ante esta última decisión para que Juan Dinenno no sea suspendido, pero la Federación Mexicana de Futbol se negó y el centrodelantero tendrá que cumplir con una fecha de sanción en el Torneo Clausura 2022 de Liga MX. "Quisiera hacer público mi descontento y decepción con la decisión tomada en torno a la ratificación de mi expulsión. Me parece increíble que se le da la razón a una persona que, en jugadas similares, con diferencia de 5 minutos, no tuvo el mismo criterio teniendo todas las herramientas a su favor", señaló el Comandante en una carta.