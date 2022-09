Este sábado tendremos uno de los partidos más interesantes del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Pachuca recibirá a su similar de Santos Laguna en el Estadio Hidalgo a partir de las 17:05hs del centro de México en un duelo que puede definir al Superlíder del campeonato. Ambos llegan en un momento impresionante, por lo que los fanáticos están más que ilusionados por ver un buen espectáculo deportivo.

A su vez, hay un jugador en específico que arribará a este choque con un presente más que esperanzador. Se trata de Javier Correa, delantero argentino de 29 años que defiende la playera de los Guerreros y ha regresado al futbol mexicano para este semestre. Supo ser titular durante varios encuentros, pero Eduardo Fentanes lo ha relegado y ahora está intentando recuperar su lugar.

No tuvo el mejor nivel, pero en los últimos dos partidos ingresó desde el banco de suplentes y se dio el gusto de convertir (ante Tijuana y Atlético de San Luis). Aún así, las críticas por parte de la afición continúan afectándolo, por lo que ha decidido dejarles un mensaje más que claro a través de una conferencia de prensa. Atención: viene con una frase legendaria.

"Me centro por lo que tengo que hacer, después los de afuera pueden hablar. Sentados en el sillón o atrás de la computadora todos son Messi. Pueden opinar, pueden hablar tranquilamente, no me van a modificar la vida", señaló con contundencia el experimentado atacante.

Más adelante, Javier Correa completó: "No tengo que demostrarle nada a nadie, soy un tipo trabajador, trato de dar el 100 pero no por ustedes, lo doy por mí. Lo que digan y opinen, si tienen sus expectativas cúmplanselas ustedes, yo tengo las mías".