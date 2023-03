Este sábado 18 de marzo, en el Estadio Akron, las Chivas del Guadalajara recibirán al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional. Adolfo Bautista, símbolo del Rebaño, habló en la previa al encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2023.

Rompiendo en parte con su faceta polémica, Bofo Bautista elogió el momento que atraviesa el delantero americanista, Henry Martin: "Es un jugador mexicano y eso hay que destacar, porque si bien está en ese equipo que trae puro extranjero, que antes eran 3 o 5 extranjeros de calidad, hoy trae 10 o 15, y muchos petardos. Que esté jugando de titular y sea goleador es destacable. Como mexicano hay que apoyarlo”.

De todas formas, Bofo Bautista tiene claro que por esta vez no le deseará lo mejor a Henry Martin: "También se va a enfrentar a jugadores mexicanos y que están haciendo las cosas bien. Esperemos que puedan dar un partido atractivo y que gane el mejor", concluyó sobre el Clásico Nacional.

No quiere americanistas en Chivas

Por otro lado, días atrás Ricardo Peláez contó Henry Martin estuvo cerca de llegar al Rebaño, algo que no hubiese gustado a Bautista: "No. Yo no soy directivo, pero como Chiva de corazón, a mi no me gusta eso. Es una falta de respeto a los exjugadores y gente que le va a las Chivas. Que traigan americanistas, para mí es una falta de respeto. No ha funcionado, lo vimos anteriormente, han traído a ese tipo de jugadores y no han funcionado".

El pronostico del Bofo Bautista para el Clásico Nacional

El buen andar de Chivas desde la llegada de Veljko Paunovic también ilusiona al Bofo Bautista, que pronosticó un triunfo rojiblanco: "Que sea un buen espectáculo y que la gente se vaya contenta ganando Chivas 3-1", manifestó el exgoleador.