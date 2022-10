Si bien Chofis López no ha logrado tener en Pachuca todo el protagonismo que sí supo tener en sus mejores años, mañana estará disputando con el equipo el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla ante Tigres mientras que Chivas, el equipo que no le hizo lugar, ya se despidió del Apertura 2022 de la Liga MX siendo eliminado en el Repechaje por Puebla.

En la previa del encuentro que se disputará en el Estadio Universitario de la UANL, el futbolista recordó qué fue lo que le dijeron en su regreso para reportar con el Rebaño tras su paso a préstamo por el San José Earthquakes de la MLS, que precisamente lo llevó a buscar lugar en Tuzos.

“Tenía una intención, tenía una revancha porque no era cuestión de dinero, como lo dicen, de que yo no quería renovar; cuestión de dinero no era. Si fuera así, tenía ofertas en China y no quise aceptarlas", comenzó relatando Javier Eduardo López en una entrevista concedida a Fox Sports Radio.

“Yo quería estar acá, en México. Vengo más maduro y quería un nuevo reto, pero me dijeron que no embonaba en el equipo, que el equipo ya estaba completo. Les dije: Entonces, ayúdenme a salir, aunque sea a préstamo. Si no me quieren, pues que sea por el bien de los dos”, agregó el futbolista recordando las gestiones para su salida rumbo a Pachuca.

Más allá del rechazo que sufrió previo al inicio del Apertura 2022 de la Liga MX, y aunque todavía tiene grandes objetivos por cumplir con Tuzos en lo que queda del torneo, Chofis aseguró que todavía tiene el deseo de volver a defender la camiseta de las Chivas de Guadalajara.