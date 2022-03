Este sábado, en el estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres de la UANL terminaron celebrando una victoria en el Clásico Regio 2-0 sobre Monterrey, gracias a los goles que cayeron en el complemento con la firma de su dupla francesa André-Pierre Gignac, a los 69; y Florian Thauvin, a los 76.

Si bien en el trámite de los poco más de 90 minutos de juego el local reunió los méritos suficientes como para merecer esa victoria, lo cierto es que cuando el marcador todavía estaba cerrado Monterrey pudo contar con un penal a su favor para empezar a cambiar la historia. Allí radicó la mayor polémica del partido.

En el área de Tigres, César Montes se elevó para buscar un balón aéreo y también lo hizo su marcador Juan Pablo Vigón, quien en el salto extendió su brazo de manera ampulosa y terminó impactando con el codo sobre el rostro del hombre de Rayados. Montes quedó tenido, incluso recibió atención médica.

El árbitro del partido, Jorge Antonio Pérez, entendió que no había habido infracción en la disputa del balón. Pero más curioso todavía fue que desde el VAR nadie lo llamara para alertarlo de que allí podía haber existido una jugada de posible penal. Algunos minutos después, llegaría el gol de Gignac que puso en ventaja a Tigres.

Felipe Ramos Rizo, exárbitro mexicano mundialista en 2002, manifestó en ESPN que ese penal debió cobrarse. "Él pone el brazo para evitar que Montes diera el cabezazo. Después el balón le pega en la cara a Montes derivado de que se voltea porque le habían dado el golpe en la cara. Entonces, este es un penal que pudo cambiar totalmente el rumbo del partido", señaló.

¿Están lo suficientemente calificados los encargados del VAR en México?

El penal no cobrado a Montes puso también sobre la lupa si quienes están a cargo del VAR en México están lo suficientemente calificados para asumir la gran responsabilidad que ello supone. "En España va al VAR gente totalmente preparada para esta profesión. Sucede que al VAR en México me parece que no va gente calificada", dijo Paco De Anda.

Ramos Rizo ahondó sobre los motivos del mal uso del videoarbitraje en México: "Pasaron tres años desde que llegó el VAR y en ese tiempo no supieron capacitar bien a la gente, hay muchas fallas. Ahora resulta que sacan una capacitación de seis días. ¡Seis días! Si en tres años no pudiste capacitarlos bien cómo quieres hacerlo en seis días", se preguntó.