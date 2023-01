En el partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Deportivo Toluca y el Club América igualaron 2-2 en un entretenido choque llevado a cabo en el Estadio Nemesio Diez. Carlos González y Carlos Orrantía anotaron para los locales; mientras que Brian Rodríguez y Henry Martín hicieron lo propio para la visita.

Este fue el debut de los Diablos Rojos en la temporada, ya que en la fecha anterior no pudieron disputar su compromiso frente a Atlas por malas condiciones del Jalisco. Es por eso que Ignacio Ambriz, su Director Técnico, se fue conforme tras haber empatado frente a uno de los grandes candidatos al título, aún cuando se encontraba por encima en el marcador...

"(Me voy) Contento porque enfrente hay un gran rival muy bien dirigido por el Tano (Ortiz). Hoy era al tú por tú, fue un gran partido de los dos equipos, de ida y vuelta por momentos. La verdad estoy contento porque teníamos preocupación de no jugar la jornada pasada, te distraes un poco, no tienes ese ritmo, tenía la duda de la intensidad y el ritmo, los recambios ayudaron a que el equipo levantara", confesó Nacho.

Más adelante, en un breve análisis del juego, admitió: "Hay detalles por corregir, pero creo que hicimos un buen partido, esta debe ser la forma en la que tenemos que jugar. No aprovechamos los contraataques que armamos bien, Jiménez sacó una muy buena a Orrantia y después hay otra muy buena jugada entre Fer (Navarro), Camilo (Sanvezzo) y Violante que no concretamos".

"Eso es el trabajo diario en el que tenemos que mejorar, en estos partidos la diferencia es mínima y tuvimos la oportunidad para poder aprovecharlo", sentenció Ignacio Ambriz, lamentándose por las ocasiones de gol falladas por el Toluca. Luego de "perdonar", llegó el empate del América a través de un penal de Henry Martín a los 31 minutos del segundo tiempo y todo quedó en tablas.