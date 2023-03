En la jornada 11 del Clausura 2023 se disputará uno de los partidos más interesantes del campeonato, ya que Tigres y América se enfrentarán en 'El Volcán'. Mientras que los 'Felinos' quieren sumar para no perderle el paso a Monterrey, las 'Águilas' necesitan volver a la victoria después de su derrota en la última fecha. Por lo tanto, ambos conjuntos dejarán todo dentro del campo.

Más allá de que los dirigidos por Fernando Ortíz perdieron por 3 a 0 frente a Pachuca en la última jornada, tienen confianza en poder revertir su situación. Además, Tigres viene de jugar entre semana contra Orlando City por Concachampions y tendrán su partido de vuelta el 15 de marzo. Entonces, este es un duelo bastante incómodo para los conducidos por Chima Ruíz.

La estadística de Gignac que asusta a América

Dentro de este contexto adverso para Tigres, la presencia de André-Pierre Gignac es la que genera confianza. El delantero francés no podría viajar a Estados Unidos para enfrentar Orlando debido a que no se encuentra vacunado contra el Covid-19. Por lo tanto, no habría inconvenientes para que sea titular en la Liga MX.

Además, Gignac cuenta con una estadística bastante interesante frente a América. El delantero de 37 años ha marcado 12 goles en 23 partidos contra las 'Águilas', promediando más del 50% de efectividad. Está claro que el francés es una garantía en cualquier encuentro, pero particularmente aquí tiene una presencia especial.

Es evidente que no hay un claro favorito en este encuentro, ya que ambos conjuntos han tenido complicaciones en las últimas semanas. Aún así, Tigres cuenta con un plantel lleno de jerarquía que ha demostrado poder sobresalir en esta clase de partidos. Asimismo, este encuentro será clave para la confianza de Chima Ruíz.