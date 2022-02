Sin duda América no ha tenido el mejor inicio del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX tras no ganar en las primeras cuatro jornadas y encontrarse fuera de la zona de repechaje. Debido a esto, David Faitelson comparó al conjunto de Coapa con el Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich para explicar que no entiende cómo Santiago Solari sigue como entrenador cuando los grandes de Europa no aguantarían tres meses sin ganar. Además, apuntó contra Hugo Sánchez por no decir nada al respecto del argentino.

La actualidad que vive el conjunto Azulcrema es para el olvido ya que no hay sumado tres puntos desde que inició el campeonato. A su vez, el equipo que dirige el argentino está muy lejos del primer nivel que lo llevó a ser súper líder en el Clausura 2021.

Debido a esto, David Faitelson estalló en Futbol Picante al comparar al América con los grandes de Europa y decir que ningún técnico podría seguir en el banquillo tras tres meses sin ganar. “Hay algo que no podemos ignorar. Yo les pregunto, porque siempre compramos la referencia de cada futbol, ¿el Real Madrid, el Barcelona o el Bayern Múnich aguantarían tres meses sin ganar? América tiene tres meses sin ganar y en esa racha de ochos partidos fueron humillados por los Pumas en la misma cancha del Estadio Azteca, lo cual le hubiera costado el trabajo a cualquier entrenador”, expresó Faitelson, mientras José Ramón Fernández pedía que no haga comparaciones.

Y agregó: “Me llama la atención que Hugo siempre dice ‘tratan diferente al extranjero, que al mexicano’. Y acá no dicho ni pio. Pero los Pumas le metieron un 3-1 contundente al América y Solari tendría que haber sido cesado esa misma noche”. Por último, el periodista de ESPN aclaró que él no está haciendo ninguna campaña para sacar al entrenador argentino, sino que da datos irrefutables.

“Que quede bien claro. Primero yo no soy promotor de ningún entrenador y segundo no hago campañas. Ustedes en vez de refutar lo que estoy diciendo es que América no gana desde el 23 de octubre. Parece que lo ignoran. No gana desde el 23 de octubre, por dios”, expresó David Faitelson.