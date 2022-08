Es verdad que Atlas de Guadalajara parece contar con más crédito que cualquier otro equipo de la Liga MX por venir de conseguir un Bicampeonato histórico. Tan cierto como que a un equipo que se acostumbró a ganar las derrotas le pesan el doble y allí está el problema a resolver para Diego Cocca.

En la rueda de prensa que el entrenadoc concedió tras el último traspié, 1-0 en condición de local ante Bravos de Juárez, intentó explicar por qué el Apertura 2022 le está costando tanto a sus dirigidos, al punto que en las nueve jornadas que lleva disputadas ha conseguido cosechar nada más que ocho puntos.

“Veníamos de jugar un Clásico con cancha pesada y todo lo que significa el Clásico. Jugar a los tres días sin tener entrenamiento es complicado, con un rival que venía descansado, es un rival duro. Para nosotros son todos duros y debemos estar al 100 por ciento para competir en serio", comenzó diciendo.

"Estamos en ese proceso que entrenamos jugando, no tenemos tiempo en la semana, sino que probamos en a cancha. Sacamos conclusiones de quiénes tienen que empezar y quiénes de cambio. Nos ponemos lo mejor posible entrenando-jugando. Hoy el equipo no estuvo lúcido, no estuvo rápido, no estuvo bien de piernas, no estuvo bien de pelota", agregó.

Y concluyó: "El desafío es jugar cada tres días, sin pretemporada y después de salir Bicampeón. Seguiremos sacando conclusiones y saldremos de esta situación jugadores y cuerpo técnico, para cambiar la imagen. Veníamos de ganar a Querétaro, empatar con Chivas, hoy era un partido para ganar y salir de todo. Si hubiéramos ganado, no seríamos los mejores y si perdimos no somos un desastre. Estamos en un proceso de encontrarnos de nuevo a nosotros mismos".