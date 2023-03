Christian Martinoli es probablemente el comentarista más conocido del futbol mexicano, representando además un líder de opinión y existiendo cualquier cantidad de fanáticos representados por su forma de ver el deporte.

En la pantalla existen pocos que se atrevan a expresarse como él. Siempre frontal y acompañado por un gran talento para llevar las acciones de un partido, ha creado un gran equipo con Luis García, Zague y Jorge Campos.

En distintas oportunidades, Martinoli ha expresado que nunca trabajaría en Televisa, pues se identifica con Azteca Deportes y ha prometido lealtad mientras la cadena de Chapultepec lo tenga en sus filas.

Bolavip estuvo presente en la inauguración de Decathlon Puebla, la tienda de deportes más grande de Latinoamérica. Ahí, se le pidió al narrador su opinión del fichaje de André Marín y David Faitelson a un espacio de Televisa y si estaría dispuesto a hacer lo mismo.

"No, yo he dicho abiertamente que nunca trabajaría en Televisa. Pero bueno, si David y André quieren ir porque los han invitado está perfecto. Entiendo que no quiere decir que trabajan en Televisa, van allá al programa. Me parece que Faitelson los va a despedazar a todos, eso sí me queda clarísimo", aseguró Martinoli.