Luego de la salida de Carlos Gonzmález, Tigres UANL puso la mira en el mercado internacional y cerró uno de los mejores fichajes posibles: el de Jordy Caicedo. El centroatacante ecuatoriano de 24 años llega tras un interesante paso en Europa, tiene un potencial grandísimo y promete dar que hablar en el futbol mexicano. Pero, ¿quién lo convenció de llegar a la Liga MX?

El oriundo de Machala había tenido un gran paso por Brasil que lo depositó en el CSKA-Sofia de Bulgaria que, a pesar de no pertenecer a una de las mejores ligas del mundo, le da mucha visibilidad en el Viejo Continente. Sin embargo, ha decidido volver a cruzar el charco y confesó quién fue el encargado de terminar de incitarlo a dar este paso en su carrera. Se trata de, ni más ni menos, Enner Valencia.

"Ya sabía muy bien de Tigres porque tuve muchos ecuatorianos jugando aquí como el Bam-Bam Hurtado, Joffre Guerró y el más reciente Enner Valencia que es amigo mío. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con él (Enner). Me dijo que sí venía, venía un grandísimo club, con grandísimas personas, y que siempre iba estar peleando por títulos", reveló Jordy.

Más adelante, sobre su papel en los Felinos, destacó: "Yo vine a entrenarme de la mejor manera, de hacer lo mío. Conozco muchísimo (a André-Pierre Gignac), de la selección, que es un ídolo aquí, por ahí también sería bueno tratar de aprender mucho de él. De un gran técnico como lo es el Piojo y de grandes compañeros que me rodean, es una gran liga y pienso que me voy a empapar muchísimo de gente que sabe y que me va a ayudar a crecer más como jugador y como persona".

"(Quiero) Ganarme mi espacio y obviamente ganar espacio con goles, yo sé que los goles son los que traen la consecuencia de la grandeza. Es lo que sé hacer y lo que voy a intentar hacer siempre aquí en el club. Yo vine para quedarme un tiempo largo, voy a tratar, voy a trabajar fuerte para tratar de permanecer en el tiempo que tengo en mente", sentenció Jordy Caicedo, que ilusiona a los aficionados de Tigres.