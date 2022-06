Mientras todas las miradas se las estaba llevando Toluca con los rumores de contratación de Edinson Cavani y Luuk de Jong, las autoridades del América negociaron en forma silenciosa y se acercaron a cerrar la llegada de un delantero matón para afrontar el venidero Apertura 2022 de la Liga MX...

Si todo marcha como se espera en Coapa, Jonathan Rodríguez dejará Al-Nassr de Arabia Saudita y se pondrá la playera azulcrema en la temporada que está por comenzar. Y de acuerdo a la información que brindó Adriano Savalli de Varsky Sports, el uruguayo quedará ligado con las Águilas hasta el año 2026.

¿Cómo se tomaron todo esto en Cruz Azul? En las redes puede notarse mucha bronca y decepción en los aficionados por ser una traición. Por su parte, Jaime Ordiales, director deportivo del elenco de La Noria, aprovechó para apuntar una sospecha hacia el Nido por los números de la transferencia.

"Me sorprendió lo del América. Es un jugador referente pero no estábamos en condiciones de cubrirlo. Me parece muy extraña porque son montos importantes pero cada institución puede ejercer, o no, la economía como cree conveniente", comentó el exfutbolista en plática con Javier Alarcón para Imagen TV.

¿Cruz Azul buscó a Jonathan Rodríguez?

"Sí se buscó la posibilidad, hubiéramos intentado negociar porque no estaba jugando. A mí hace un mes me dijeron que iba a la Major League Soccer porque podía cubrirle su salario", agregó Jaime Ordiales, quien además comentó que, por ese dinero, La Máquina intentará cerrar entre cuatro y cinco refuerzos...