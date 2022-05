A través de las redes sociales, los fanáticos no estuvieron de acuerdo con la postura del jugador previo al duelo.

Fanáticos se molestaron con Julio Furch por no cantar el Himno Nacional

Previo a Qatar 2022, uno de los nombres que aún podría colarse de último minuto en la lista de Tata Martino es Julio Furch, futbolista que está concluyendo su proceso de naturalización y espera sus papeles para ser contemplado.

El atacante del Atlas tiene desde que llegó al futbol mexicano siendo un elemento importante, por lo que si los trámites lo permiten, seguramente existirá presión para convocarlo por la calidad que ha demostrado.

Este domingo 29 de mayo los Rojinegros se cruzaron ante los Tuzos, y antes del partido se presentó un hecho que no gustó a algunos fanáticos. Se entonó el Himno Nacional de México, y él decidió no cantarlo.

En las tomas que fue enfocado, se pudo ver a Furch en silencio y no cantando la melodía, un gesto que aunque no representa mucho, al menos podría entenderse como una buena intención al país que busca defender.

Ilusionado con la posibilidad

"Todavía no tengo el papel (de la nacionalidad), estoy en trámite todavía, se ha tardado muchísimo. Estoy tratando de meter presión por todos lados para poder conseguirlo y ojalá que pronto pueda llegar para seguir haciendo las cosas bien dentro del campo. Si me toca (ser convocado a la Selección Mexicana) bienvenido sea y si no seguiré trabajando para Atlas", dijo Julio en la previa de la final contra Pachuca.