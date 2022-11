Mientras millones de fanáticos mexicanos están esperando con ansias el comienzo del Mundial de Qatar 2022, los clubes de Liga MX están trabajando en el rearmado de sus respectivos planteles de cara a la próxima temporada. Todavía falta un buen tiempo para la misma, pero no hay tiempo que perder y las directivas ya se encuentran negociando fichajes y salidas para jerarquizar sus equipos.

En las últimas horas, Récord soltó importante información sobre una posible triangulación que sin dudas dará que hablar en el mundo del futbol azteca. Las instituciones involucradas son, ni más ni menos, que América, Santos Laguna y Atlas. ¿Qué es lo que están tramando y qué jugadores entrarían en este impactante movimiento?

Todo inicia por Pedro Aquino, quien no está para nada conforme con su suplencia en Coapa y no ve con malos ojos salir del nido para buscar más minutos y protagonismo. A pesar de que su objetivo principal era emigrar a Europa, en la actualidad no se negaría a fichar con otro equipo de la Liga MX. Y aquí es donde entran en acción los Guerreros y los Zorros...

La idea del Grupo Orlegi es enviar al mediocampista peruano a Atlas, en donde tendría más consideración, y darle una enorme alegría a las Águilas al entregarles a Fernando Gorriarán, un elemento que es pretendido por Fernando Ortiz. A su vez, el conjunto de Torreón se quedaría con el pase de Leonardo Suárez, quien se encuentra en cesión de préstamo.

Jürgen Damm presionó al América

Jürgen Damm, atacante que tuvo pocos minutos con la playera de las Águilas en el reciente semestre, tiene un pie afuera de Coapa. Y a pesar de que no es del gusto de Fernando Ortiz, él quiere continuar en el equipo y ser campeón de Liga MX. A través de su cuenta oficial de Facebook, lanzó un claro mensaje para presionar a la directiva: "Si es la Voluntad de Dios, ese espacio está destinado para la 14".