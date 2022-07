Tras culminar su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS, Javier Eduardo la Chofis López ha vuelto al futbol mexicano y aunque no se cumplió su deseo de regresar a las Chivas del Guadalajara, ha encontrado una prometedora oportunidad con los Tuzos del Pachuca a partir del torneo Apertura 2022.

Javier Eduardo la Chofis López se mostró contrariado al saber que no tendría un lugar en el plantel de las Chivas del Guadalajara, pero no guarda resentimiento. "No me queda ninguna espinita clavada de nada. Viví grandes cosas ahí y gané cinco campeonatos. Disfruté mucho mi estancia en Chivas. Estoy muy agradecido con Chivas porque me dio cosas lindas, siempre lo digo, es mi primer club y siempre voy a estar agradecido con ellos".

Antes de sumarse a los Tuzos del Pachuca, se manejo la versión de que Javier Eduardo la Chofis López tomó una actitud que complicó por momentos las negociaciones de las Chivas del Guadalajara de intercambiar al jugador para poderse llevar al delantero Santiago Ormeño quien pertenecía a Grupo Pachuca.

En entrevista para Fox Sports, Javier Eduardo la Chofis López aseguró que en Chivas no cometió ninguna indisciplina. "Obviamente siempre se va a hablar de esas cosas no, pero no, estoy tranquilo porque soy buena persona. Los que me conocen saben que he sido tranquilo, soy tranquilo, hoy en día estoy muy tranquilo y muchas veces trataron de inventar cosas que no eran ciertas”.

Pachuca es un reto, no una revancha: Chofis López

Ya concretado su fichaje con los Tuzos del Pachuca, Javier Eduardo la Chofis López se mostró complacido: "Vengo a disfrutar, sé que aquí me van a valorar mucho y eso es lo que más importa hoy en día. Lo tomo como un reto, no revancha, porque eso se escucha mal. Simplemente que hay que darle la vuelta a la página rápido, valoro mucho a la gente que te quiere, y que te quiera ayudar. Pachuca me ofreció todo y cómo decirle que no".