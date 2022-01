Una de las grandes transferencias del mercado de fichajes de invierno fue la que protagonizó Erik Lira, quien de un momento a otro fue transferido desde Pumas UNAM al Cruz Azul a cambio de más de cuatro millones de dólares. El futbolista ya hizo su debut con la playera de La Máquina en la victoria ante Xolos de Tijuana por la jornada 1 del Clausura 2022.

El mediocampista nacido en Ciudad de México tuvo un gran desempeño en su estreno en el Estadio Azteca, disputó los 90 minutos y se lució con ocho recuperaciones. Y en las últimas horas, reveló cómo vivió su transferencia al conjunto de La Noria, opinando que defender a los Celestes lo favorecerá a cumplir sus dos grandes deseos: jugar en Europa y estar en el Mundial de Qatar 2022.

"Creo que siempre dejé todo, y cuando llegué acá desde el primer día estuvo padrísimo porque acá me pueden ayudar a cumplir mi sueño de jugar en Europa. Dije que este año era muy importante para mí porque quiero estar en Qatar", expresó en diálogo con W Deportes.

Y no dejó de agradecer su tiempo en Universidad: "Lo que tengo entendido fue que la directiva de acá preguntó y se dio la oportunidad. No sé cómo arreglaron pero a mi me avisaron. Obviamente me duele dedpedirme de las amistades, la directiva y el equipo de Pumas porque gracias a ellos soy lo que soy en este momento".

¿Puede Erik Lira estar en Qatar 2022?

Uno de los sueños de Erik Lira es formar parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Es posible? Lo cierto es que si se piensa en los 'habituales referentes' para el Tata en esa zona del mediocampo, el futbolista podría tenerla complicada. Sin embargo, sus recientes convocatorias, la posibilidad de ofrecer un gran año en Cruz Azul, y por qué no, la chance de que algún mediocampista se caiga, le permiten manter las esperanzas.