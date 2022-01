Rayados de Monterrey inició su participación en el Torneo Clausura 2022 con una pálida actuación, después de igualar sin goles frente a los Gallos Blancos de Querétaro en la cancha del Estadio BBVA. Esto derivó en críticas por parte de los aficionados y medios de comunicación debido a la falta de gol del equipo.

A pesar de que Javier Aguirre afirmó que ya tienen al plantel cerrado, lo cierto es que los regiomontanos se encontrarían en la búsqueda de un refuerzo internacional, para lo cual cuentan con tiempo suficiente. De acuerdo a información del periodista Aldo Rodríguez, de RG La Deportiva, La Pandilla intentará traer a un centrodelantero extranjero.

“Monterrey está buscando al sustituto de Vincent Janssen y un defensa podría irse en estos días. Lo están negociando ya al futbol español y llegaría un centro delantero que le haría competencia, ¡por fin!, a Vincent Janssen", expresó el conductor de Futbol al Día. Aunque realizó una importante aclaración...

De todas maneras, la misma fuente señaló que el Toro neerlandés no se marcharía en el presente mercado de fichajes, aunque advirtió que el último encuentro terminó de colmar la paciencia: “No se va Janssen. Se va a quedar, pero le van a traer a otro. Ese va a ser el segundo. Por fin, después de este partido (ante Querétaro), se dieron cuenta que Janssen ‘na nais’ (sic). Janssen no se va… ¡porque quién te lo compra ahorita!”.

¿Y el cupo de extranjeros?

De acuerdo a información del mismo periodista, el sacrificado para liberar una plaza de foráneos sería John Stefan Medina. El colombiano, que no formó parte del equipo titular ante Gallos, estaría siendo negociado en este mismo momento con el futbol español.