La afición de las Chivas del Guadalajara elevó sus expectativas de trascendencia ante los rumores que con insistencia hablan del posible regreso de Víctor el Pocho Guzmán, actualmente mediocampista de los Tuzos del Pachuca, como refuerzo de cara al torneo Apertura 2022.

Después de dos años de aquel fichaje frustrado de Víctor Guzmán con las Chivas del Guadalajara por el escándalo del dopaje, brotó la versión de que el mediocampista por fin sería jugador del Rebaño. Al respecto, el director deportivo del club rojiblanco Ricardo Peláez no descartó el tema ni lo negó.

En simultáneo al presumido interés de las Chivas del Guadalajara por Víctor Guzmán también se ha hablado que los dos equipos más grandes del futbol de Holanda, PSV Eindhoven y Ajax, buscan el fichaje del lateral derecho Kevin Álvarez, pero el presidente del Pachuca, Armando Martínez, salió a desmentir tales informaciones.

El mismo Víctor Pocho Guzmán, en un live realizado en Instagram, salió a aclarar que en este momento su mente está enfocada en el torneo Apertura 2022 con los Tuzos del Pachuca: "Yo tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2023), acabo de llegar de la primera sesión de entrenamiento y bueno, yo no tengo nada que ver".

Falso lo de Víctor Guzmán a Chivas

Víctor Pocho Guzmán aseguró que por el momento no ha recibido notificación oficial ni de los Tuzos del Pachuca ni de las Chivas del Guadalajara: “El jugador a veces es el último en enterarse, si hay algo seguro me avisarán, por lo pronto hoy es falso. Conmigo nunca se ha comunicado nadie, luego escriben que no juegue de esta manera con sus sentimientos, pero yo no tengo nada que ver.