El contrato de Walter Montoya terminará el 31 de diciembre y no será renovado por la directiva de Cruz Azul. El club que desee tenerlo en sus filas simplemente tendrá que arreglar su vínculo.

Juan Reynoso y la directiva están preocupados por volver a encontrar el rumbo en Cruz Azul. Es por eso que, de cara al próximo Clausura 2022, empezaron a confirmarse los primeros cambios dentro de la plantilla. Y no solamente se irá Orbelín Pineda, Walter Montoya será otro de los que dirá adiós.

Aunque se presentó en el inicio de la pretemporada en La Noria, Orbelín Pineda tiene un precontrato firmado con Celta de Vigo para empezar su experiencia internacional en España desde finales del mes. El caso del argentino es similar: también terminará su vínculo en 2021 pero no será renovado por el club.

Es decir que, casi de manera oficial, el futbolista que pasó por Europa con el Sevilla de España quedará libre en este mercado de pases de invierno. Cualquier club que desee ficharlo simplemente tendrá que hablar con su agente para firmarlo. Y lo curioso es que ya anduvo lanzando guiños en la Liga MX...

Así es como, un campeón del futbol mexicano quedará en condición libre y gratuita para ser amarrado sin impedimentos. ¿En qué club del futbol mexicano encajaría? En una entrevista con 90min, meses atrás, el argentino lanzó un guiño hacia cuatro equipos: "Me gustan muchos. Aparte de Cruz Azul siempre me gustaron Rayados, Tigres UANL, Atlas y Toluca. No diría uno especial pero son varios".