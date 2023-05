La temporada no fue favorable para Pumas UNAM, que después de un comienzo malo, y un final aún peor, no pudo recuperarse ni siquiera ingresando en la reclasificación de un sistema de competición que premia la mediocridad. Quedó fuera con solo 18 unidades en este Clausura 2023 de la Liga MX. Incluso, la contratación de Antonio Mohamed como entrenador no fue suficiente para salvar a los Universitarios.

Entre las posibles consecuencias que traería este nuevo fracaso en CU está la salida del delantero Juan Ignacio Dinenno, quien sigue siendo del agrado de Cruz Azul. Ricardo Ferretti sabe que precisa un killer para el próximo campeonato y el nombre del sudamericano ya sonó anteriormente como chance.

Según fuentes cercanas al club celeste, el argentino es un refuerzo que se está considerando para el Apertura 2023. Con este nuevo fracaso de Pumas UNAM, el goleador rosarino podría reconsiderar su futuro en un cuadro en donde tiene pocas oportunidades de destacar, si todo sigue de la misma forma.

Hace solo unos días se hablaba de la posibilidad de que Juan Ignacio Dinenno se planteara su salida del Pedregal, y ahora con la eliminación tempranera en el Clausura 2023 esta posibilidad cobra más fuerza. Habrá que esperar a ver qué movimientos hará Cruz Azul para convencerlo y hacerlo firmar el vínculo.

La alineación de lujo que tendría Cruz Azul

Ricardo Ferretti tiene en mente un equipo para el Apertura 2023 que lo colocaría como favorito al título de la Liga MX. Ese sería con José de Jesús Corona; Juan Escobar, Carlos Salcedo, Ramiro Funes Mori, Ignacio Rivero; Erik Lira, Rafael Carioca, Carlos Rodríguez; Uriel Antuna, Juan Ignacio Dinenno y Rodolfo Rotondi.