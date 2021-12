Desde su llegada al futbol mexicano, allá por enero del 2015, Julio Furch ha demostrado en todo momento que es un centrodelantero muy capacitado para la Liga MX. Tanto con la playera de Veracruz como con la de Santos Laguna y Atlas, dejó en claro que es un elemento a temer por las defensas contrarias. Claro, hoy los títulos que consiguió en este lapso hablan por sí solos...

El oriundo de La Pampa obtuvo un trofeo con cada equipo (Copa MX Clausura 2016, Clausura 2018 y Apertura 2021, respectivamente) y ha sido vital en cada uno de ellos. Es por eso que a pesar de tener 32 años, ha levantado el interés del Club América en su pase. Según La Octava Sports, la directiva del Azulcrema lanzó una oferta por el atacante en los últimos días y Federico Viñas entraría en la operación.

Esta no ha sido la única noticia que preocupó a los fanáticos de los Zorros, quienes quieren que el argentino continúe en el equipo dirigido tácticamente por Diego Martín Cocca. "De chico soy de Boca así que me encantaría jugar ahí. Es el club más grande de Argentina y tengo amigos como el Cali (Carlos) Izquierdoz que me ha hablado muy bien. Miro los partidos y siempre el deseo de jugar en el club de tus amores está", señaló Furch, coqueteando con el Xeneize.

Ante esta situación, Atlas ya ha tomado una decisión sobre el futuro cercano del futbolista que convirtió el penal que le dio el título al club tras 70 años de sequía. Tal como informó hace instantes John Sutcliffe, periodista de ESPN, la directiva de la Academia "no piensa vender" al delantero. Con esto, la tranquilidad volvió a los aficionados del actual campeón de Liga MX: Furch no irá ni al América ni a Boca Juniors.

Los números de Julio Furch en el Apertura 2021

Julio Furch firmó un enorme Torneo Apertura 2021 de Liga MX y fue clave en la consagración del Atlas. En la Fase Regular marcó 6 goles y dio 3 asistencias en 17 encuentros; mientras que en la Liguilla gritó 3 veces en 6 compromisos (uno en cada ronda). No conforme con ello, tomó la responsabilidad de patear el quinto penal en la gran Final ante León: cruzó su remate, lo convirtió y quedó en la historia de la institución.