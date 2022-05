Por qué los Diablos Rojos tendrían un 'plus' en su búsqueda de delanteros de Tigres UANL.

Después del doloroso semestre vivido durante el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el mercado de fichajes de invierno arrancó con mucho movimiento para el Toluca, que encaró una importante renovación en la que muchos elementos comienzan a ver salida y otros tantos ya son amarrados como nuevas caras.

Debido a las inminentes salidas de Pedro Alexis Canelo e Ian González, la llegada de nombres de jerarquía para la posición de delantero es una de las prioridades de Ignacio Ambriz, más allá del ya conocido fichaje de Jean Meneses. Y para ello, los mexiquenses habrían apuntado sus miradas hacia el norte del país.

Uno de los futbolistas que el entrenador habría solicitado es Charly González, quien no es titular indiscutido en Tigres. Pues de acuerdo a información de Juan Carlos Cartagena, Nacho busca jugadores que ya haya dirigido como es el caso del Cocoliso, quien bajo la conducción del DT anotó 13 goles con la playera del Necaxa, y cree que puede adaptarse a su proyecto 2022-2023. Sin embargo, el paraguayo no sería el único apuntado.

Por qué Toluca tiene 'ventaja' para negociar con Tigres

Más allá de que Carlos González podría ser seducido por su pasado junto a Ambriz, el periodista de TUDN aclaró que no es la única opción para los Diablos Rojos, pues no descartó la posibilidad de la llegada de Nicolás Diente López. De hecho, la fuente citada dio el motivo por el cual los Escarlatas tendrían "ventaja" en la carrera por estos u otros elementos de Tigres UANL.

Según las declaraciones de Cartagena, la buena relación entre Francisco Suinaga (presidente de Toluca) y Mauricio Culebro (mandamás de Tigres UANL) sería la clave para los posibles fichajes procedentes de Tigres. "Una buena relación entre Francisco Suinaga y Mauricio Culebro pudo facilitar la llegada de Leo Fernandez. Con esa estrecha relación no me extrañaría que algún delantero Felino, no solamente el caso del Cocoliso, pudiera ser bien negociado con los Diablos Rojos del Toluca".